La rivalité entre la France et l'Irlande sera encore plus pimentée dans le 6 Nations dès 2026

Dès 2026, France et Irlande auront leur propre trophée dans le 6 Nations. Un enjeu symbolique pour une rivalité devenue incontournable ces dernières années.

La rivalité entre la France et l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations va franchir un cap en 2026 avec l'introduction d'un nouveau trophée. Un enjeu supplémentaire qui pourrait encore pimenter des confrontations déjà explosives !

Un trophée pour honorer une rivalité historique

Depuis une dizaine d'années, le duel entre le XV de France et le XV du Trèfle est devenu l'une des affiches les plus attendues du Tournoi. Avec des équipes souvent en lice pour le titre, des matchs haletants et une intensité hors normes, cette opposition s'est hissée au sommet du rugby européen.

Ce samedi encore, les deux nations jouent ce que beaucoup estiment être une finale pour la victoire finale. En reconnaissance de cette rivalité, les deux fédérations ont décidé d'introduire un trophée dédié, à l'image de la Calcutta Cup entre l'Angleterre et l'Écosse.

Pour les Bleus, il viendra s'ajouter au Trophée Garibaldi, détenu par la France face à l'Italie. Savez-vous que l'équipe de France et l'Angleterre se disputaient également un trophée ? En effet, le vainqueur du Crunch décroche par ailleurs le Trophée Eurostar, et ce, depuis 2000.

Un symbole fort pour deux grandes nations du rugby

L'Irlande, double tenante du titre et sérieuse cliente pour chaque édition du Tournoi, domine actuellement la scène européenne. La France, de son côté, reste une équipe redoutable, portée par des talents comme Antoine Dupont et des ambitions mondiales.

Ce trophée officialisera une suprématie annuelle entre ces deux mastodontes du rugby moderne. Ce nouveau prix ne fera qu'ajouter du sel à un affrontement déjà brûlant. Que ce soit sur la pelouse de Dublin ou bien celle du Stade de France.

Rendez-vous en 2026 pour voir qui sera le premier à inscrire son nom au palmarès de ce futur trophée ! Une rencontre qui aura d'ailleurs à Saint-Denis. Espérons que les Bleus en seront les premiers détenteurs et qu'il restera dans les mains tricolores pendant de nombreuses années.