La Nationale de retour le week-end du 9 janvier, sous plusieurs conditions

Le SC Albigeois s’est exprimé lors d’un communiqué quant aux mesures prises dans le cadre du retour de la Nationale.

La FFR a officialisé la reprise de la Nationale. Cette compétition créée cette saison, tremplin entre la Fédérale 1 et la Pro d2 reprendra donc du service le week-end du 9 et 10 janvier sous une nouvelle forme. Le SC Albigeois en a profité pour communiquer sur les conditions de reprise forcément particulière en cette période de Covid-19. En effet, le Championnat reprendra par une journée « adaptée » comprenez par là une journée ayant pour but de rééquilibrer le nombre de matchs disputé par les différentes équipes. Pour exemple, Albi accueillera Aubenas, alors que Bourgoin qui n'a disputé que trois matchs cette saison sera en déplacement à Dax. Plusieurs dates de repli ont été également prévues pour les nombreux matchs reportés du début de saison.

Seulement quatre qualifiés en phase finale

Pour rappel, la Nationale reprendra sous un format new-look, puisque les journées 7 à 13 ont été annulées. Ce n’est donc pas 26, mais 20 rencontres que se disputeront les différentes équipes engagées dans la compétition. Les formations ne reprendront donc pas par la phase retour, mais par des rencontres permettant d'équilibrer le nombre de matchs à domicile et à l'extérieur, soit 10 chacun. En ce qui concerne les phases finales, seulement les quatre premiers joueront la montée à l’échelon supérieur contre six initialement prévu. Comme cela se fait en règle générale, le premier affrontera le quatrième pendant que le second rencontrera le troisième. Il est précisé que ces rencontres se joueront au terme d’un match sec sur la pelouse de la formation la mieux classée. Les deux vainqueurs accèderont donc à la Pro D2 et la finale aura lieu le 6 juin.

Enfin, le SCA a communiqué sur le retour des supporters dans les stades, là aussi sujet sensible. Le club précise qu’aucune annonce n’a été effectuée à l’heure actuelle même si la possibilité d’une jauge à 25% de la capacité d’accueil est à l’étude. Pour conclure le Sporting Club Albigeois a indiqué réfléchir à une compensation à proposer à ses abonnés suite à l'annulation de plusieurs matchs cette saison.