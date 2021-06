Pourquoi ces crampons Mizuno sont-ils portés par tant de joueurs pros ?

La marque japonaise Mizuno a mis tout son savoir-faire et sa technologie pour fabriquer la chaussure parfaite pour tous les joueurs de rugby : la Morelia Neo III Beta.

Qu'ont en commun le Clermontois Camille Lopez, l'Héraultais Mohamed Houas, le Lyonnais Félix Lambey ou encore Paulin Riva ? Bon point à ceux qui ont répondu qu'ils défendent les couleurs de la France à XV ou encore 7 pour le dernier cité. L'autre point commun, c'est qu'en dépit de leurs postes différents, ouvreur, pilier, 2e ligne, centre, ils portent tous le même modèle de chaussure : la Morelia Neo III Beta de Mizuno.

Cela peut surprendre au premier abord, car ce qui est demandé à un pilier comme Mohamed Houas diffère énormément des attentes autour d'un ouvreur. Pourtant, les deux Tricolores ont trouvé chaussure à leur pied avec ce modèle. Il faut dire que cette chaussure fabriquée à la main au pays du soleil levant est le summum de l'innovation japonaise de la marque.



Un des modèles les plus appréciés par les joueurs de rugby du monde entier

Mizuno a mis l'accent non seulement sur la souplesse, avec un cuir ultra-fin et résistant aux chocs, mais surtout sur la performance avec une seule idée en tête : la vitesse.

Nous l'avons tous vécu en tant que joueur, la légèreté et la finesse des crampons apportent une facilité de mouvement, et un confort indéniables dans le jeu. On se sent plus mobile, et donc, plus performant, et plus en confiance pour faire la différence.

Le modèle répond également à une autre problématique répandue chez les joueurs de Rugby : ici, toutes les formes de pieds s'y retrouvent. Des plus larges comme chez les avants pour avoir de bons appuis en mêlée aux plus affûtés chez les 3/4 pour de meilleures sensations lors qu'il faut déposer le ballon dans l'en-but au pied ou bien déposer la défense adverse en bout de ligne. Si vous cherchiez comment Josua Tuisova parvient à faire si facilement la différence sur le pré pour le LOU, vous avez un élément de réponse ici. Le Fidjien a en effet aussi opté pour la Morelia Neo III Beta.

Vous l'aurez compris, il s'agit là d'un modèle premium de grande qualité. La paire coûte 300€ et est disponible sur le site de Mizuno : https://emea.mizuno.com/eu/fr-fr/morelia-neo-iii-beta-japan/P1GA2090-ss21.html.

La gamme comprend néanmoins différents niveaux de prix, avec notamment les Morelia II, et les Rebula Cup, chacune déclinées en 2 sous-modèles "Japan" et "Elite". Notez qu'au moment où nous écrivons ces lignes, les Rebula Cup Pro sont à 77€ sur le site ! https://emea.mizuno.com/eu/fr-fr/homme/chaussures/football/