La Géorgie avec 19 ''Français'' pour l'Autumn Nations Cup

La Géorgie a dévoilé une liste de 38 joueurs pour préparer les matchs face à l’Ecosse et l’Italie. 11 sélectionnés évoluent en TOP 14.

Dans le cadre de la préparation à l’Autumn Nations Cup qui verra les Lelos affronter l’Angleterre (14 novembre), le Pays de Galles (21 novembre) et l’Irlande ( 29 novembre). Le sélectionneur géorgien a appelé 38 joueurs pour préparer ces rencontres face à l’Ecosse et l’Italie. On retrouve 11 joueurs évoluant en Top 14 dont quatre Brivistes et trois éléments de Montpellier : Nariashvili (pilier, MHR), Gigashvili (pilier, Toulon), Gogichashvili (pilier, Racing 92), Kaulashvili (pilier, UBB), Chilachava (pilier, MHR), Melikidze (pilier, Brive), Gorgadze (troisième-ligne, UBB), Giorgadze (troisème-ligne, Brive), Lobzhanidze (demi de mêlée, Brive), Aprasidze (demi de mêlée, MHR), Abzhandadze (ouvreur, Brive). On retrouve également des éléments de Pro D2 et un joueur de Fédérale 1.

La liste complète :



Les avants : Mikheil Nariashvili, Guram Gogichashvili, Lekso Kaulashvili, Shalva Mamukashvili (Carcassonne), Jaba Bregvadze, Giorgi Chkoidze (Nice), Levan Chilachava, Beka Gigashvili, Giorgi Melikidze; Kote Mikautadze, Nodar Cheishvili, Davit Gigauri (Colomiers), Grigol Kerdikoshvili, Lasha Jaiani, Giorgi Javakhia (Aurillac).

Les arrières : Beka Gorgadze, Beka Saghinadze (Aurillac), Otar Giorgadze, Giorgi Tkhilaishvili, Mikheil Gachechiladze, Tornike Jalaghonia (Biarritz), Ioane Iashaghashvili; Vasil Lobzhanidze, Gela Aprasidze, Mikheil Alania; Tedo Abzhandadze, Lasha Khmaladze, Merab Sharikadze (Aurillac), Giorgi Kveseladze, Deme Tapladze, Lasha Malaghurdze, Tamaz Mchedlidze (Rouen), Sandro Svanidze; Akaki Tabutsadze, Sandro Todua, Zurab Dzneladze; Soso Matiashvili, Davit Niniashvili.