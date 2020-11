Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est revenu sur la composition des Bleus pour l'Ecosse avec ces nombreux changements dans les lignes.

Le staff tricolore disposera pour la dernière fois des titulaires du Tournoi des 6 Nations pour affronter l'Écosse de dimanche dans le cadre de la Coupe d'automne des nations. Cependant,Galthié et ses adjoints ont fait le choix de faire tourner au sein du groupe après deux victoires probantes sur le Pays de Galles et l'Irlande. On rappellera que le XV du Chardon est le seul à avoir fait tomber les Bleus en 2020. Qui plus est à Murrayfield. Pour cette revanche, ce ne seront donc pas les "cadres" qui vont débuter mais les finisseurs comme l'encadrement aime à les appeler. Un choix assumé par le sélectonneur qui rappele que ce turnover était déjà prévu contre les Fidji avant l'annulation du match en raison de cas de Covid-19 dans les rangs îliens.



"Depuis le début de notre aventure, le 2 février face à l’Angleterre, on a fonctionné avec ces joueurs en tant que finisseur. Ils ont eu à répondre à chaque match à des situations toujours différentes, à des situations d'urgence. La définition d'un finisseur, c’est n’importe qui, n’importe quand, n’importe où." Elle s'applique dont à tous les joueurs du groupe. Les finisseurs des premiers matchs sont donc les titulaires de dimanche car ils ont aidé toute l'équipe à performer. De par de leur présence sur le pré, à l'entraînement ou dans le quotidien, ils apportent énormément au groupe. "Aujourd’hui ils méritent largement de débuter. Dans l’émulation qui porte notre équipe, ils ont leur place en tant que titulaires sur la feuille de match. Ils sont prêts et ils ont beaucoup d’appétit", a-t-il explique via L'Equipe.



Ces changements répondent aussi à un besoin d'apporter du "mouvement, d'aérer cette équipe" mais aussi de voir si lorsque les Dupont et cie ne sont pas sur le pré au coup d'envoi, le XV de France peut aussi être performant. On sait qu'une Coupe du monde se gagne avec tout un groupe et pas seulement les 23 sur la feuille de match. En 2023, le staff devra aussi modifier sa composition. Autant trouver la bonne alchimie dès maintenant. Cela participe aussi à la concurrence au sein du groupe, même si Fabien Galthié n'aime pas employer ce terme. Lui préfère parler "d'émulation, de développement, de croissance." Aussi, ce dimanche, des éléments comme Matthieu Jalibert auront leur chance. Tandis que d'autres comme Thomas Ramos tenteront de rappeler au sélectionneur qu'ils peuvent aussi inspirer cette équipe de France comme le fait Antoine Dupont. "Nous sommes très heureux d'avoir des figures qui émergent." Bien évidemment, cela découle des bons résultats des Bleus. À eux de continuer sur leur lancée ce dimanche pour garder la confiance.