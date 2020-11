La composition du XV de France face à l'Ecosse avec Dupont et Jalibert

L'encadrement du XV de France a dévoilé la composition pour affronter l'Ecosse ce dimanche dans la Coupe d'automne des Nations.

L'encadrement du XV de France a dévoilé la composition pour affronter l'Ecosse ce dimanche dans la Coupe d'automne des Nations. Ce sera le dernier match automnal pour les titulaires des matchs face aux Gallois et Irlandais. Beaucoup de changements dans cette composition avec une première ligne toute nouvelle. Marchand, Baille et Haouas seront sur le banc, Gros, Chat et Bamba débuteront. Cretin et Jalibert remplacent Cros et Ntamack, blessés. Retour de Thomas à l'aile et de Ramos qui profite aussi de la blessure de Bouthier. On note la présence de Woki et Couilloud chez les remplaçants.

La composition face à l'Ecosse