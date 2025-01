La course pour le titre de meilleur marqueur du 6 Nations est lancée, et les Tricolores sont (déjà) devant !

Opta le place en tête des meilleurs marqueurs potentiels du 6 Nations. À seulement 20 ans, Louis Bielle-Biarrey pourrait bien exploser sous le maillot tricolore.

A deux jours du coup d'envoi du 6 Nations 2025, les spéculations vont bon train. Bien évidemment, la question qui passionne tous les supporters de rugby : qui va remporter le Tournoi cette année ? L'Irlande a la faveur de nombreux pronostics. Mais les fans tricolores veulent croire aux chances de Bleus.

6 Nations 2025. France, Irlande, Écosse... le superordinateur d'Opta a-t-il vraiment prédit l’avenir ?Quoi de plus normal quand on voit les performances des clubs français au sein de la coupe des champions, Bordeaux en tête. L'UBB comme le Stade Toulousain ont roulé sur la concurrence. On s'attend logiquement à ce que l'association des meilleurs éléments de ces deux formations, combinés aux forces rochelaises pour ne citer qu'eux, fasse des étincelles cet hiver.

Une attaque bordelaise, une ossature toulousaine

Et si les Rouge et Noir sont cinq fois plus présents sur la feuille de match face au Pays de Galles que les Girondins, les principales armes offensives des Bleus portent actuellement le maillot bordelais. A savoir Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud.

Ce dernier forfait, mais attendu pour la suite de la compétition, son coéquipier va avoir l'occasion de prendre de l'avance dans la course au titre de meilleur marqueur de la compétition. A l'heure actuelle, LBB totalise 10 réalisations en 14 sélections. Soit un ratio supérieur à son aîné.

Il semble (très) bien parti pour faire mieux que l'ancien joueur de Clermont, alors même que celui-ci est en passe de devenir le meilleur marqueur d'essais de l'histoire de l'équipe de France devant Serge Blanco. Un record qui pourrait (devrait ?) tomber dans ce 6 Nations en faveur de celui qui reste sur 6 essais inscrits dans un seul match.

Quand Opta mise tout sur un Bordelais

Une chose est sûre, nombreux sont ceux qui attendent de voir les flèches bordelaises mettre le feu aux pelouses du Tournoi. A commencer par le site de statistiques Opta qui place Louis Bielle-Biarrey au sommet des "Top Try Scorer" de la compétition devant Penaud.

Crédit image : theanalyst.com

On trouve ensuite le Toulonnais Dréan qui, s'il a sa chance, pourrait débloquer son compteur avec les Bleus. Ainsi qu'un autre joueur bien connu des fans de Top 14, Ange Capuozzo. Dont les dernières sorties avec le Stade Toulousain ont été impressionnantes. Mais qui ne se généra pas pour faire des misères à la France, à l'instar de l'Ecossais Graham.

Du côté des supporters comme des joueurs, on accorde sans doute aucune importance à ce titre honorifique. S'ils feront tout pour terminer les actions tricolores derrière la ligne de craie, seule la victoire compte à leurs yeux. Qu'importe la manière. Mais s'ils peuvent briller tout en permettant au collectif de l'emporter, on ne dit pas non.