6 Nations 2025. France, Irlande, Écosse... le superordinateur d'Opta a-t-il vraiment prédit l’avenir ?

Entre pronostics statistiques et imprévisibilité du rugby, les 6 Nations 2025 s’annoncent plus indécis que jamais. La France peut-elle surprendre ou l’Irlande est-elle trop forte ?

Qui va remporter le 6 Nations ? À quelques jours du coup d'envoi de l'édition 2025, chacun y va de sa prédiction. Bien évidemment, les supporters du XV de France espèrent que les Bleus vont soulever le trophée comme en 2022. Quid du Grand Chelem ?

Grand Chelem : un rêve français sous haute pression

La tâche sera particulièrement ardue cette année avec trois déplacements coup sur coup en Angleterre, en Italie puis en Irlande. Remporter cinq matchs de rang dans ce contexte serait une énorme performance. Les Anglais n'ont pas oublié la fessée de 2023. Les Italiens rêvent de battre les Tricolores (comme chaque année). Et les Irlandais sont plus proches que jamais d'une performance historique.

Jamais dans l'histoire du Tournoi, à cinq comme à six nations, une sélection n'a remporté trois années de suite la compétition. Le XV du Trèfle est plus que jamais sous pression. Et favori à sa propre succession. Cependant, c'est un statut qui ne lui réussit pas forcément. Et particulièrement à la coupe du monde.

XV de France : tirer les leçons du passé pour réussir l’exploit

Les compatriotes de Sexton peuvent-ils réussir où les Bleus de Laporte dans les années 2000 ont échoué ? Selon le superordinateur consulté par Opta, c'est bien l'Irlande qui sera titrée cette année encore... devant la France.

Le site référence des statistiques "a analysé les données, simulé le tournoi 10 000 fois", et le XV du Trèfle arrive en tête avec 63 % contre 29 % pour les Bleus de Fabien Galthié. Derrière ? Non pas l'Angleterre, mais l'Ecosse, mais avec respectivement 2 et 5 %.

Une édition 2025 indécise : aucune nation à l’abri d’un faux pas

Pour ce qui est de la cuillère de bois, elle devrait à nouveau prendre la direction du Pays de Galles. Quant à l'Italie, malgré ses performances de l'an passé, elle ne semble pas impressionner la machine consultée par Opta. Bien évidemment, celle-ci n'a pas (encore) la science infuse. Et la vérité du terrain pourrait bien être différente de celle des 0 et des 1. Plus que jamais, cette édition 2025 semble indécise. Aucune nation ne semble à l'abri d'une surprise et d'une déconvenue à la maison comme à l'extérieur.

Si bien que malgré les statuts de favoris de cette équipe comme l'Irlande ou la France, il faudra attendre la dernière journée pour connaître le grand vainqueur. Une chose est sûre, les rêves de Grand Chelem s'envoleront dès ce week-end pour les vaincus de la première journée.