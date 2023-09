La Collection France Rugby de RHINOSHIELD : Protégez Votre Passion avec Style !

RHINOSHIELD propose la Collection France Rugby. Affichez fièrement votre soutien aux Bleus tout en protégeant votre smartphone, mais pas que.

Le temps où on suait à grosses gouttes après avoir fait tomber son téléphone par terre est révolu. Désormais, grâce aux coques de protection, on ramasse notre smartphone avec sérénité. En cette période de Mondial, quoi de mieux que protéger son téléphone avec style tout en montrant son soutien à l'équipe de France ? Ça tombe bien puisque RHINOSHIELD, leader français sur le marché des accessoires de téléphone, depuis sa création il y a maintenant 10 ans, propose la Collection France Rugby. Une série qui célèbre la passion, la fierté et l'héritage du rugby français.

Des designs pour tous les passionnés de rugby

La Collection France Rugby regorge de designs qui rendent hommage à l'équipe nationale, à ses couleurs, son histoire centenaire ainsi qu'à son symbole le plus connu, le coq. Que vous soyez un fervent supporter ou simplement un amoureux de la France, il y aura forcément un design pour vous. Certains arborent fièrement le gallinacé présent sur le maillot de nos Bleus ainsi que le drapeau tricolore, pour montrer tout votre soutien aux Bleus avant, pendant et après le match.

Une chose est sûre, votre téléphone devient un véritable ambassadeur du rugby français.

Pour les plus nostalgiques, il existe modèles vintages avec un ballon en cuir qui rappellera certainement des souvenirs aux plus anciens des supporters. Tandis que les amateurs de modernité seront sans doute plus tentés par les modèles contemporains qui mêlent dessins et vocabulaire rugbystique de manière originale.

SolidSuit, Clear, Mod NX, il y a forcément la coque qu'il vous faut

Parmi les coques compatibles MagSafe, il y a bien évidemment la SolidSuit, qui permettra à votre téléphone de survivre à une troisième mi-temps dans un pub avec des supporters anglais. Sachez qu'elle est proposée dans de multiples coloris. De perruche verte (oui ça existe) à rose poudré en passant par violet lilas et bleu klein, vous avez l'embarras du choix.



Si vous êtes moins classique, la Clear, qui sera bientôt disponible dans de nouvelles teintes, propose à la fois de la transparence ainsi qu'une résistance au jaunissement. Et pour ceux qui aiment la personnalisation, la Mod NX avec son contour rouge permet d'interchanger le verso de la coque selon les envies.

La Clear, transparente et qui ne jaunit pas !

Chez RHINOSHIELD, la protection ne s'arrête pas là. La marque qui est associée à la Fédération française depuis le tournoi 2022, propose également des protections d'écran en verre trempé, transparentes, anti-reflet (pour une utilisation en extérieur optimale) et anti-espion (pour préserver votre intimité). Parfait si vous ne voulez pas que vos amis voient que vous regardez aussi les matchs de l'Irlande pendant ce Mondial. Au cas où, vous pourrez toujours leur répondre : "Bah quoi, il faut bien se renseigner sur notre prochain adversaire."

Si le rugby est un sport accessible à tous, la Collection France Rugby s'adresse à tout le monde avec des produits compatibles avec de nombreux appareils, des iPhone 7 aux derniers modèles, en passant par les AirPods, certains iPad, et de nombreux smartphones Android. La marque n'oublie pas les utilisateurs d'iPad Air (4ᵉ et 5ᵉ générations) avec une coque rose pâle qui propose un emplacement pour Apple Pencil et un rabat magnétique amovible avec pas moins de 5 modes de support différents.

Une large gamme de produits

Si jamais vous êtes chez grand-mamy et que vous voulez regarder le match en secret pendant le téléfilm du dimanche après-midi, RHINOSHIELD a ce qu'il faut pour vous : le GRIPMINI et ou le GRIPMAX (compatibles MagSafe). Fixés à l'arrière de votre smartphone, ils se transforment en support en format portrait ou paysage en un seul geste. De quoi vous permettre de tenir votre téléphone durant plusieurs heures sans fatiguer.

Le GRIP RHINOSHIELD, une véritable poignée pour téléphone à la fois durable et simple d'utilisation.

Par leur conception, ils peuvent aussi transformer votre smartphone en télé si la vôtre vous a lâché pendant les hymnes ou bien si vous êtes dans les transports. Sans oublier qu'ils sont très pratiques lorsque vous souhaitez pendre des selfies avec vos copains dans le stade. Une seule main suffira pour prendre la photo et vous pourrez tenir votre verre dans l'autre ou bien vous en servir pour faire le V de la victoire après la victoire des Bleus.



Une véritable poignée pour téléphone à la fois simple d'utilisation, écoresponsable (composée à 85 % de matériaux recyclés) et durable. Dans sa version adhésive, elle pourra être replacée plus de 100 fois sans perdre en adhérence. Laquelle pourrait être restaurée avec un simple nettoyage à l'eau puis un séchage à l'air libre en cas d'accumulation de poussière.





Et qui dit accessoires de téléphone, dit forcément écouteurs. Les amateurs d'AirPods peuvent les protéger des chocs avec une coque légère, mais tout aussi résistante. Et pour ne jamais risquer de les perdre, elle est dotée d'un mousqueton. Libre à vous de l'accrocher à votre ceinture à l'ancienne ou bien de l'avoir autour du cou en pendentif. Chacun son style. La Collection France Rugby de RHINOSHIELD incarne l'esprit du rugby français : robuste, passionné et axé sur le style. Que vous soyez sur le terrain, dans les gradins ou bien au pub, ces accessoires vous permettront de montrer votre soutien à l'équipe de France avec fierté.