La beauté ultime de Maro Itoje sous le nouveau maillot des Saracens

Le club du nord de Londres a dévoilé un nouveau sponsor après le retrait d'Allianz dans le club.

Il y a un an, un scandale planétaire venait secouer le monde du rugby : les Saracens se faisaient épingler pour dépassement du Salary cap. La sanction ne se faisait pas attendre avec des retraits énormes de points au classement, ainsi qu'une rétrogradation à l'échelon inférieur. Mais les stars prêtaient allégeance au club anglais malgré le Championship qui reprendra dans quelques semaines.

Pourtant, un nouveau sponsor est rentré dans le club dès ce début d'année 2021. Terminé Allianz sur le maillot, place à StoneX Financial Ltd qui deviendra le sponsor du stade et du maillot. Allianz a rompu son contrat au début de février 2020, il y a un an, mettant fin à une relation de huit an avec le club londonien. La PDG des Sarries, Lucy Wray a déclaré que le club était ravi "de conclure ce nouveau partenariat à long terme avec StoneX, l'un des principaux groupes financiers mondiaux".

Mais quel est ce groupe financier ? StoneX Financial LTD est spécialisé dans les nouveaux marchés émergents et les opportunités de croissance qui en découlent. Elle opère donc dans 6 domaines : couverture commerciale, paiements globaux, titres, change et services de compensation et d'éxecution. Elle est classée 100e sur Fortune 500 qui élabore un classement des plus grands chiffres d'affaires des sociétés américaines et 37e sur la liste des 100 entreprises à la croissance la plus rapide en 2020. Le but de cette entreprise est donc d'optimiser votre croissance via des plateformes de paiements mondiaux vers les pays en développement, tout en fournissant des services de change et de trésorerie. Un sponsor qui sied à merveille aux Saracens...