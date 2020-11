Journée hommage à Christophe Dominici sur Canal + avec la diffusion de plusieurs matchs mémorables

Le diffuseur officiel du championnat de France va consacrer un LATE RUGBY CLUB spéciale ce mercredi à Christophe Dominici.

Il aurait été difficile d'imaginer que le diffuseur officiel du championnat de France ne rende pas hommage à l'un des plus beaux ambassadeurs du rugby tricolore. "Le joueur emblématique du Stade Français et du XV de France a marqué une génération entière de rugbymen et de fans du ballon ovale", peut-on lire dans le communiqué. Ce mercredi, au lendemain de sa tragique disparition, une édition spéciale du Late Rugby Club lui sera consacrée. Et dès cet après-midi plusieurs matchs qui ont fait sa gloire sous le maillot du Stade Français seront diffusés : les finales de 2003, 2004 et 2007. Cette journée hommage se terminera par "une de ses plus belles prestations, la finale 2000 du Top14 remportée par le Stade Français face à Colomiers, ainsi qu'un format de la mythique demi-finale du XV de France face aux All Blacks en 1999, seront proposés ensuite."