JO 2021 - Rumeur d'annulation, huis clos, mais qu'est ce qui se passe au Japon ?

Les Jeux olympiques 2021 doivent se tenir cet été à Tokyo. Cette semaine, une folle rumeur d'annulation a provoqué une vague d'inquiétude.

L'information en provenance du Times s'est propagé comme un tsunami dans la sphère sportive : le Japon aurait secrètement décidé d'annuler les Jeux olympiques prévus au Japon en raison de la pandémie. Pour officialiser l'information, le gouvernement attendrait d'être certain d'avoir l'organisation de JO 2032. Pour rappel, Paris puis Los Angeles accueilleront respectivement les éditions 2024 et 2028. Faut-il s'inquiéter pour l'évènement planétaire ? Pour rappel, le rugby à 7 a fait son retour dans le programme olympique en 2016 à Rio. Déjà reporté d'un an en mars 2020 en raison du Covid-19, les jeux à Tokyo n'aurait pas bonne presse auprès des locaux. Se dirige-t-on vers un nouveau report ou bien une annulation pure et simple ?



Ce vendredi, le gouvernement, par la voix de Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a réaffirmé sa volonté de maintenir les Jeux cet été. Les préparatifs se poursuivent au pays du soleil levant. Cependant, la question de l'organisation se pose toujours. Via la BBC, le président du World Athletics Lord Coe s'est dit confiant quant à la tenue des JO dans quelques mois. Cependant, il n'a pas hésité à parler de huis clos. "J'adorerais avoir des fans, bruyants et passionnés. Mais si la seule façon de l'organiser est à huis clos, je pense que tout le monde l'acceptera." Du côté du directeur général de Tokyo 2020, Toshiro Muto, on compte sur les campagnes de vaccination aux USA et en Europe. Lord Coe estime qu'il est inapproprié d'en être totalement dépendant. Les dernières places pour les JO de Tokyo se joueront à MonacoPour rappel, la France n'a pas réussi à se qualifier pour les tournois masculins et féminins. C'est du côté de Monaco que France 7 et France féminine tenteront de décrocher le dernier billet disponible pour le Japon.