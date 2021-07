Jeux Olympiques : Fidji - Nouvelle-Zélande en finale, voici le lien pour voir la finale EN DIRECT (11h) !

The ultimate sevens rivalry Going for gold in Tokyo We. Cannot. Wait 🔥 #HowWeSevens | #Rugby | #Tokyo2020 pic.twitter.com/W2YOR0Z5j3

La finale des Jeux Olympiques opposera donc la Nouvelle-Zélande aux Fidji ! Cette nuit, les champions olympiques en titre sont venus à bout de l'Argentine (26-14, avec un essai de Semi Radradra), qui avait créé la sensation en éliminant l'Afrique du Sud. Ils défieront donc la Nouvelle-Zélande, qui, de son côté, a su écarter la Grande-Bretagne (29-7). Médaillés d'argent à Rio, les Britanniques peuvent encore décrocher le bronze : le coup d'envoi de la petite finale sera donné ce mercredi matin, à 10h30.

Pour la grande finale opposant Néo-Zélandais et Fidjiens, il faudra attendre à 11h. Et pour être sûr de ne rien rater au cas où ces matchs ne seraient pas diffusés à la télévision, voici le lien du direct sur France TV :

Pour voir la finale des Jeux Olympiques en direct, c'est par ici !

Quid du classement général ? Dans le fond de ce dernier, le Japon a enfin gagné face à la Corée du Sud dans un match déterminant la 12e et la 11e place. L'Irlande, qui avait éliminé la France lors du TQO, se classe 10e après une défaite face au Kenya, 9e. Enfin, l'Australie vient de battre le Canada pour décrocher la 7e place. Au moment où nous écrivons ces lignes, l'Afrique du Sud (médaillée de bronze à Rio) s'apprête à défier les Etats-Unis pour la 5e place.

👏 Four tries from @Aussie7s as they wrap up their #Tokyo2020 campaign with a W 🇦🇺#HowWeSevens | #Rugby pic.twitter.com/y0vh5AOEHC