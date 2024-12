‘‘Je sens que le travail paie’’, le Alldritt des grands jours vers un retour au Stade Rochelais ?

Après des prestations très convaincantes en Champions Cup, Grégory Alldritt commence-t-il à revenir à son meilleur niveau ?

Le Stade Rochelais compte beaucoup sur son numéro 8, Grégory Alldritt. En méforme depuis la dernière Coupe du monde, le colosse peine à convaincre depuis quelques mois. Cependant, le mojo semble revenir chez l’ancien du FC Auch, très convaincant en Champions Cup.

Large vainqueur des Bristol Bears avec La Rochelle (35-7), Grégory Alldritt n’a pas dissimulé un certain soulagement au vu de ses bonnes performances récentes. Contre Bristol, il a été le Rochelais le plus en vue dans le jeu courant avec 81 mètres gagnés ballons en main (2ᵉ plus haut total du Stade Rochelais) et 18 ballons joués à la main, plus haut total de son équipe.

“Je me sens bien physiquement. J’ai toujours dit que je travaillais dur et, aujourd’hui, je sens que le travail paie. Puis, l’équipe tourne mieux, c’est plus facile de s’exprimer. Je pense que le 5 de devant a fait du très bon boulot, sur les deux derniers matchs. Quand on joue troisième ligne, ça facilite les choses. Maintenant, il faut garder les pieds sur Terre”, confiait l’international français après la rencontre.

Sur ces derniers mois, le Rochelais ne s’est jamais caché d’une certaine méforme physique. Après la Coupe du monde 2023, il avait même pris une pause de plusieurs semaines pour se ressourcer. Néanmoins, l’exercice 2023-2024 avait été compliqué pour lui et la quasi-totalité du groupe rochelais.

Déclassé avec le XV de France, Grégory Alldritt a également connu une situation inédite en sélection. Absent de la feuille de match contre l’Argentine, il avait dû regarder le match depuis les tribunes. Le remuant Charles Ollivon avait ainsi pris sa place à la pointe de la mêlée.

Dans ces moments difficiles, le troisième ligne a entrepris un travail sur son rugby qui semble faire pousser ses premiers fruits. “Si je travaille, c’est pour faire évoluer mon jeu, mais ce n’est pas pour le révolutionner non plus. Je me suis aussi perdu, par moments, à vouloir trop travailler mes points faibles. Aujourd’hui, je bosse physiquement pour être à un bon poids pour pouvoir me déplacer comme il faut”, détaille Grégory Alldritt.

Sur les prochaines semaines, le Stade Rochelais a un calendrier assez relevé pour confirmer ou non la dynamique du joueur. Les hommes de Ronan O’Gara enchaînent avec la réception de Clermont (21 décembre), le déplacement à l’USAP (29 décembre) puis un choc contre Toulouse à Marcel Deflandre début 2025, avant de se déplacer sur la pelouse du Leinster ! Désormais, le Rochelais n’a plus qu’à continuer sur sa lancée…

