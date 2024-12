STADE ROCHELAIS. ''Il faut des actes, se bouger '', Grégory Alldritt face aux critiques et aux attentes

Confiant mais lucide, Grégory Alldritt évoque son niveau et l’importance d’élever le collectif. La Rochelle veut démarrer fort en Champions Cup face à Bath, un rendez-vous clé pour le double champion.

Le Stade Rochelais s’apprête à plonger dans la Champions Cup ce samedi 7 décembre avec un déplacement à Bath. Après une défaite à domicile face àVannes, les Maritimes veulent repartir du bon pied dans une compétition qu’ils affectionnent particulièrement. Grégory Alldritt, troisième ligne du XV de France et cadre de La Rochelle, s’est exprimé avec lucidité sur son état de forme, les attentes autour de lui, et les ambitions collectives.

« Je suis conscient de mon niveau »

Interrogé sur les critiques à son sujet, Grégory Alldritt s’est montré franc pour le Midi Olympique. « Ce qui est un peu frustrant, par moments, c’est qu’il y a des gens qui pensent te connaître mieux que toi-même ! Je pense que je me connais, je suis quelqu’un de quand même assez lucide, donc je suis conscient de mon niveau, mais pas inquiet. » Si certains doutent de sa forme actuelle, lui reste serein et confiant : « Je pense qu’il ne me manque pas grand-chose pour retrouver mes standards. Ça se joue sur des petits détails, un peu de confiance et de timing. »

Alldritt, qui n'a pas joué depuis le match contre la Nouvelle-Zélande, assure être prêt physiquement et mentalement. « Je me sens reposé, j’ai beaucoup d’énergie à donner. » Une fraîcheur qu’il espère transformer en efficacité dès samedi face à Bath.

Une compétition « qu’on adore »

Pour les Rochelais, la Champions Cup est bien plus qu’un simple tournoi. Vainqueurs à deux reprises ces dernières années, ils abordent cette nouvelle campagne avec ambition, mais aussi vigilance. « Cette Coupe d’Europe, c’est un bol d’air frais pour nous et c’est notre compétition qu’on adore », a rappelé Alldritt. Toutefois, il met en garde contre tout excès de confiance : « L’an dernier, on avait tendance à penser que d’avoir Will (Skelton), Uini (Atonio), UJ (Seuteni), et mettre les joueurs sur le terrain, ça allait se faire tout seul. Mais il faut des actes. »

La leçon est claire : le talent ne suffit pas. Ce sont l’engagement et la rigueur qui permettront aux Rochelais de briller à nouveau sur la scène européenne.

Élever le niveau collectivement

À quelques jours de cette première confrontation, Grégory Alldritt se veut exemplaire : « Il faut se bouger sur le terrain individuellement, en commençant par moi, et élever collectivement notre niveau de jeu. » Un discours qui fait écho aux récentes performances irrégulières de La Rochelle en Top 14, marquées par une défaite frustrante contre Castres puis Vannes.

Avec Paul Boudehent forfait, et une concurrence toujours plus féroce, les Jaune et Noir devront s’appuyer sur leur expérience et leur unité pour s’imposer en Angleterre. Bath, actuellement en forme en Premiership, est un adversaire dangereux qui reste sur quatre succès de rang.

Alors que les Rochelais entament ce marathon européen, le message est limpide : la Champions Cup ne pardonne pas la moindre erreur. Grégory Alldritt, véritable leader sur et en dehors du terrain, en est pleinement conscient. Rendez-vous samedi pour le premier acte d’une compétition que La Rochelle espère dominer une fois encore.