Champions Cup. Stade Toulousain, Stade Rochelais, la France vers un 5e sacre consécutif ?

Après les sacres du Stade Toulousain et de La Rochelle, les clubs français espèrent ramener un cinquième trophée consécutif, ce qui serait un record.

La Champions Cup est toujours rentrée en France depuis 2021, une hégémonie jamais vue sur la scène européenne. Une domination due à la dynamique exceptionnelle du Stade Rochelais et du Stade Toulousain, qui ont toujours su venir à bout du Leinster, épouvantail de la compétition.

Alors quels sont les clubs français capables de ramener le trophée dans l’hexagone une cinquième fois consécutive ? Tour d’horizon des forces en présence, à quelques jours du début de la compétition.

Stade Toulousain ⭐️⭐️⭐️

C’est l’immense favori pour le titre, peut-être légèrement devant le Leinster cette année. L’effectif du Stade est pléthorique, Ugo Mola gère parfaitement ses hommes et l’expérience parle pour eux.

𝓗𝓮𝓻𝓮 𝔀𝓮 𝓰𝓸 𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 ! 🔙



Le Stade Toulousain retrouve l’Investec @ChampionsCup ce week-end ! 🔴⚫️ pic.twitter.com/hR5BBzcA3r December 3, 2024

Club le plus titré sur la scène européenne avec six couronnes, la génération des Dupont, Ntamack et Ramos n’est jamais rassasiée. Dans une poule relevée, mais à leur portée (Exeter, Sharks, Ulster et Leicester), Toulouse peut espérer recevoir tous les matchs jusqu’à la finale.

Stade Rochelais ⭐️⭐️

Auteurs d’un doublé retentissant face au Leinster en 2022/2023, le Stade Rochelais a connu une baisse de régime l’an dernier. Éliminés en quarts de finale face aux Irlandais (41-13), les Maritimes ont connu une grosse déconvenue.

Mais cette saison galère est derrière eux et ce groupe connait le chemin pour aller au bout. On sent que la fin de cycle est proche, avec un effectif qui a besoin de se renouveler, mais il ne faut pas sous-estimer le mental du champion.

Union Bordeaux-Bègles ⭐️⭐️

Depuis quelques saisons, l’UBB s’affirme comme un prétendant au titre, se rapprochant de plus en plus chaque année. Ce qui manquant aux Girondins jusqu’ici ? C’est certainement la profondeur d’effectif. Avec un recrutement bien senti cet été, on sent que les Bordelais peuvent battre n’importe qui et jouer sur les deux tableaux.

Pour l’année 2 du projet Yannick Bru, Bordeaux semble monter en puissance et s’installe durablement dans le top 2 du championnat aux côtés de Toulouse, qu’ils ont battu à Ernest-Wallon. Finalistes malheureux du Top 14 la saison dernière, il ne leur reste qu’une marche à gravir avant leur premier titre, mais c’est probablement la plus haute.

Les outsiders : Toulon, Racing 92 ⭐️

S’il ne faut pas les enterrer, le RCT et le Racing ne font pas office de favoris sur la ligne de départ. Sixièmes et derniers de leur poule l’an passé derrière Bayonne, les Toulonnais n’ont pas existé et sont sortis par la petite porte.

Même sanction pour le Racing, éliminé dès les huitièmes de finale par le Stade Toulousain. Pourtant, ces deux formations ont un effectif capable de jouer sur les deux tableaux et de renverser n’importe quelle écurie. Il faudra compter sur eux au moins pour sortir des poules, ensuite, la magie peut opérer.