''Je n’ai de comptes à rendre qu’à vous : les femmes et les hommes qui font le Rugby'', affirme Bernard Laporte

Bernard Laporte s'est pour la première fois exprime depuis sa mise en retrait du poste de président de la FFR. Il souhaite toujours servir le rugby.

La Fédération française de rugby tient son nouveau président-délégué, Patrick BuissonPlutôt discret jusqu'à présent suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, Bernard Laporte a tenu à s'adresser aux licenciés. Dans une lettre qu'a pu consulter le Midi Olympique, l'ancien sélectionneur du 15 de France explique que rien ne lui aura été épargné malgré son investissement bénévole pour le rugby fédéral. Il rappelle sans commenter la décision en première instance qu'"aucun euro n’aura été mal utilisé ou dévoyé sur un autre objet que le financement des projets fédéraux." En attendant son procès en appel, il a cependant décidé de se mettre en retrait et de nommer un président-délégué, en réponse à l'injonction du comité d'éthique de la FFR. Il estime n'avoir "de comptes à rendre qu’à vous : les femmes et les hommes qui font le Rugby." Tout en rappelant que sa seule motivation est de servir le rugby. "Soyez convaincus de ma détermination pour continuer à servir notre sport-roi, même si pour l’heure, je me mets en retrait pour mieux servir encore les intérêts du Rugby." Pour rappel, Bernard Laporte a également fait le choix d'abandonner provisoirement son poste de vice-président de World Rugby. On pouvait penser qu'il visait l'échelon supérieur à la fin de son deuxième mandat. Bien que présumé innocent, cette affaire pourrait remettre en cause ses projets futurs.