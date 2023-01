La Fédération française de rugby tient son nouveau président-délégué, Patrick Buisson.

Patrick Buisson a été désigné comme président délégué pendant la mise en retrait de Bernard Laporte. Les clubs amateurs doivent désormais voter.

RUGBY. Concrètement, la ''mise en retrait'' de Bernard Laporte, ça veut dire quoi ?Suite à la mise en retrait temporaire de Bernard Laporte en attendant son jugement définitif suite à son appel, un président-délégué a été désigné. C'est Patrick Buisson qui va occuper cette fonction. Dans son communiqué, la FFR précise que "cette désignation sera soumise aux clubs dans le cadre d’une consultation ayant lieu durant la période du 23 au 26 janvier prochain. Le Bureau Fédéral confirme sa volonté de confier l’intégralité de l’organisation de cette consultation au Comité d’Éthique du Rugby Français qui pourra en fixer les modalités." Dans un premier temps, Bernard Laporte avait consulté ce dernier concernant la compatibilité de Serge Simon, vice-président de la FFR, pour le poste de président-délégué. Or, et malgré sa relaxe dans l'affaire qui a vu Laporte et Altrad condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le Parquet national financier a fait appel de la décision. Le Comité d’Éthique du Rugby Français a donc recommandé de faire un choix alternatif. RUGBY. Qui sera le digne successeur de Bernard Laporte, à la tête de la FFR ?C'est donc Patrick Buisson, proche de Bernard Laporte, et vice-président du rugby amateur a été désigné. Il va assurer l'intérim jusqu'au procès en appel de de Laporte. En attendant la consultation des clubs amateurs, les prérogatives de Bernard Laporte, seront déléguées aux membres du Bureau Fédéral et au Directeur Général du 6 au 27 janvier. De son côté, l'opposition menée par Florian Grill estime via RMC que c'est une parodie de vote. Patrick Buisson parviendra-t-il à convaincre les clubs amateurs ?