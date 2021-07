INTERNATIONAL - Les All Blacks joueront les USA à Washington cet automne !

Fait assez rare pour être souligné, la célèbre équipe au maillot noir viendra prendre ses quartiers à Washington en octobre pour affronter les Etats-Unis.

Quoi de mieux que la venue des All Blacks pour promouvoir le rugby sur son sol ? Probablement rien. Les Etats-Unis l'ont bien compris et c'est ainsi que l'équipe des USA affrontera la Nouvelle-Zélande le 23 octobre au stade FedEX Field de Washington. Un évènement assez rare puisque c'est seulement la 6ème fois que les deux formations joueront l'une contre l'autre, la troisième que les hommes en noir viendront de l'autre côté de l'Atlantique depuis le début du siècle.

L'occasion d'allier rugby mais aussi plaisir quand on sait que les tournées automnales revêtent toujours une partie très détente et visite. On se rappelle d'ailleurs que lors de leur dernier match sur le continent américain (en novembre 2016), les partenaires de Beauden Barrett s'étaient inclinés 29 à 40 à Chicago face à l'Irlande. La dernière fois face aux USA ? Deux ans plus tôt, cela c'était en revanche terminé sur un 6 à 74 en faveur des Kiwis...

