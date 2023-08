INTERNATIONAL. Et si Pollard disputait finalement la Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud ?

Blessé depuis le mois de juin, Handré Pollard pourrait finalement être de retour plus vite que prévu. Selon son sélectionneur Jacques Nienaber, celui-ci pourrait même disputer le Mondial.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'Afrique du Sud. Car après le retour précoce du capitaine Siya Kolisi (qui a d'ailleurs livré une excellente performance face au Pays de Galles), un autre joueur cadre pourrait revenir plus tôt que prévu de blessure : Handré Pollard. Ouvreur aux 62 sélections, l'ancien joueur du MHR (désormais à Leicester) s'était blessé au mollet début juin. De quoi le déclarer quasiment forfait pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, celui-ci n'avait pas été retenu dans le groupe de 33 joueurs concocté par Jacques Nienaber.

RUGBY. Coupe du monde. Afrique du Sud. Énorme surprise dans la liste des champions du monde en titre !Mais voilà, dans des propos adressés au journal Rapport, le sélectionneur des Springboks s'est montré plus que rassurant sur l'état de santé de son ouvreur, qui, on le rappelle, est resté avec le groupe sous le statut de réserviste : "Handré est sur le point d'être en pleine forme, il a juste besoin de faire beaucoup de physique. Il est dans la phase de retour au jeu. Il est probablement à une semaine d'être prêt à jouer, mais il aura encore besoin de remise en forme". Une tendance d'ailleurs confirmée par Faf de Klerk, qui estime que Pollard est "à nouveau en pleine forme".

Am également sur le retour ?

Si les nouvelles sont bonnes pour Handré Pollard, elles le sont également pour le centre Lukhanyo Am. Véritable artisan du titre de champion du Monde en 2019, ce dernier fut également écarté dans un premier temps de la liste, pour cause de blessure. Mais voilà, à l'instar du demi d'ouverture, Am semble être sur le retour plus vite que prévu. Nienaber estime même qu'il pourrait reprendre la compétition dans environ deux semaines. Une excellente nouvelle pour l'Afrique du Sud, qui pourrait donc récupérer deux cadres de son équipe, avant le début de la compétition. Pour rappel, et même si les deux joueurs sont sous le statut de réservistes, Am et Pollard peuvent à tout moment être introduits dans la liste des 33 par leur sélectionneur.

RUGBY. L’Afrique du Sud avec un maillot insolite durant la Coupe du Monde ?Néanmoins, les deux hommes seront trop courts pour la dernière rencontre de préparation des Springboks, face à la Nouvelle-Zélande. Reste à voir désormais s'ils seront suffisamment prêts pour le premier match du Mondial, qui aura lieu le dimanche 10 septembre face à l'Écosse. Ensuite, l'Afrique du Sud affrontera la Roumanie le 17, l'Irlande le 23, avant de terminer avec les Tonga le 1er octobre.