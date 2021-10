INTERNATIONAL. À seulement 27 ans, un arrière gallois aux 25 capes met un terme à sa carrière

Beaucoup avaient découvert sa mine pouponne lors du Mondial anglais en 2015, alors qu'il avait été appelé en cours de compétition par Warren Gatland pour pallier les blessures. Lui-même ensuite s'était blessé face à l'Angleterre, en raffutant Owen Farrell, mais avait su revenir par la suite pour compter 25 sélections et 2 participations à des Coupes du monde, à seulement 27 ans. Seulement, il n'y en aura pas d'autres, puisque l'arrière ou ailier des Cardiff Blues vient d'annoncer qu'il mettrait un terme à sa carrière professionnelle à l'issue de la saison.

After a decade of professional rugby, the 2021/22 season will be my last. I’m very grateful for the incredible experiences I’ve had over the last 10 seasons but the time has almost come to face a new challenge. It’s always been my intention to finish when (1/5)