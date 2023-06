Installé en Ukraine, ce Français lance un appel aux dons pour l'école de rugby de son club

Youssef, joueur treiziste passionné installé en Ukraine, a décidé de faire appel à la générosité du monde du rugby pour venir en aide aux enfants du club ukrainien de RC Kredo-63.

Le rugby, c'est bien plus qu'un simple sport. C'est une véritable famille, une communauté qui se serre les coudes dans les moments difficiles. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler d'une initiative qui incarne parfaitement ces valeurs de solidarité et d'entraide. Youssef, joueur treiziste passionné installé en Ukraine, a décidé de faire appel à la générosité du monde du rugby pour venir en aide aux enfants du club ukrainien du RC Kredo-63, touché de plein fouet par la guerre. "Notre club n'a plus de budget pour faire tourner le club et notre école de rugby.... Je voudrais par mon initiative solliciter la bienveillance des clubs amateurs pour collecter des maillots, des shorts, etc. Notre club n'a plus de budget, donc on fait un appel aux dons pour collecter des maillots pour les enfants. Nous ne cherchons pas d'argent ! Juste des shorts, maillots, chaussettes !", explique Youssef.

La situation en Ukraine est difficile, marquée par l'invasion russe de 2022. Youssef lui-même évoque les difficultés de la vie quotidienne : "Comment est-ce que je vis l'invasion russe ? On survit ! Le plus dur ce sont les potes qui partent et qui ne reviennent pas !". Malgré ces épreuves, le rugby reste un rayon de soleil dans la vie de ces enfants qui, malgré la situation dans leur pays, continuent de faire vivre l'ovale. "On joue encore au rugby. On s'entraîne tous les jours". Yukrainhelp, l'association créée par Youssef à Odessa, est un moyen pour lui de rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné. Aujourd'hui, il souhaite offrir aux enfants du RC Kredo-63 la chance de vivre cette même expérience enrichissante.

Alors, comment les clubs peuvent-ils apporter leur soutien ? "Ils peuvent utiliser mon mail ([email protected]) ou même mon WhatsApp +34 603846722. Je peux collecter ou recevoir. Je peux recevoir les maillots sur Toulouse. Je suis originaire du sud-ouest et je serai à Toulouse le 1 juillet pour une semaine et serai de retour en Ukraine la 2ᵉ semaine de juillet", nous explique-t-il. Le rugby est bien plus qu'un simple jeu. C'est un moteur de solidarité et de valeurs partagées. En répondant à l'appel de Youssef, les clubs ont l'opportunité de faire une différence concrète dans la vie de ces enfants ukrainiens. Shorts, maillots, chaussettes... chaque don compte et fera le bonheur de ces jeunes passionnés de rugby.

