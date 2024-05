INSOLITE. Pas de phases finales pour ce Frenchy de ProD2, qui part tenter l’aventure en Australie !

Le demi de mêlée de Vannes, Erwan Nicolas, quitte le club avec effet immédiat. Il s’est engagé dans la banlieue de Sydney.

Des Bretons partis tenter l'aventure à l'autre bout du monde, le rugby en a connu pas plus tard que l'an dernier. Lorsque le demi de mêlée de Rennes, Lucas Ollion, avait profité d'une faveur de son club, relégué en Nationale 2, pour aller vivre la vie néo-zélandaise pendant 6 mois, du côté d'Otago.

Et ce une semaine après que Ouest-France ait révélé que l'ancien Espoir de l'UBB avait mis prématurément un terme à son contrat avec Vannes, leader de ProD2.

On parle ici d'un garçon de 29 ans (il les a fêtés la semaine dernière), qui compte plus de 120 matchs de ProD2 et qui quitte donc le rugby professionnel pour changer d'air.

Celui qui n'a disputé que 11 matches pour 1 titularisation se serait engagé aux Warringah Rugby Club, dans la banlieue nord de Sydney. Un club qui dispute l'excellent championnat semi-professionnel qu'est le Shute Shield, grâce auquel s'est notamment révélé le Castrais Nick Champion de Crespigny.

Là-bas, l'ancien vannetais recroisera peut-être la route de Jean-Baptiste Dubié, qu'il connaît probablement de son passage à l'UBB.

Ou d'un autre frenchy qui joue en Australie : Lenny Valleyé. Un garçon qui n'a jamais connu le rugby pro en France mais qui évolue au même niveau, mais de l'autre côté de l'île-continent, à Perth. Mais qui sait, Erwan Nicolas voyagera peut-être durant son séjour...

