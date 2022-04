RUGBY. Le XV de France féminin en même temps que le Stade Toulousain et le TFC, c'est quoi ce bazar ?

Samedi, les Bleues joueront face à l'Irlande à Toulouse à 15h15. En même temps que le Stade Toulousain, et que le TFC, pour le match de la montée...

Un calendrier qui pose question. Voilà comment peut se résumer la situation à laquelle va faire face le XV de France féminin ce week-end. La raison ? Il se trouve que les Bleues affronteront l'Irlande ce samedi à Ernest-Wallon. Jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'à l'heure à laquelle les partenaires de Gaëlle Hermet joueront (15h15), se tiendra également le derby entre le Stade Toulousain et le Castres Olympique à Pierre-Fabre. Et puis, comme si cela n'était pas suffisant, le TFC jouera lui aussi en même temps au Stadium, qui plus est le match qui est qualifié comme celui de "la montée en Ligue 1", face au Paris FC.

Pour l'occasion, le plus grand antre de la ville rose sera d'ailleurs à guichet fermé, puisque l'on attend plus de 28 000 supporters. Résultat, Ernest-Wallon, lui, ne devrait pas faire le plein et ici, les horaires concoctées posent quelque peu question. Manque de communication entre la Fédération, la Ligue et les diffuseurs ? Chacun sa priorités pour les différents partis ? Difficile à dire. Toujours est-il qu'à Toulouse et ses environs, il se murmurait cette semaine que nombre d'amateurs de sports n'avaient pas encore fait leur choix sur la rencontre qu'ils suivraient ce week-end. Le choix du roi, certes, mais un choix cornélien, aussi. Qui ne devrait arranger en rien les audiences ni des Bleues, ni des Rouges et Noirs, ce samedi...