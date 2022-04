PRONOSTICS. Enfin une victoire à l'extérieur pour Toulouse sur la pelouse de Castres ?

Toulouse se déplace sur la pelouse de Castres ce samedi. Le Stade n'a plus gagné à l'extérieur en championnat depuis la 5e journée. Nos pronostics avec Winamax.

Cette semaine dans la grille de la rédaction avec notre partenaire Winamax focus sur les matchs de première division. Une 22e journée qui fait la part belle aux derbys. Toulouse ira à Castres, Brive à Clermont tandis que le Racing 92 recevra Paris. Toutes les équipes ont besoin de points en cette fin de saison soit pour se maintenir, soit pour se qualifier pour les phases finales. En haut du classement, on lutte aussi pour une place directe en demie.

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Castres 22 15 Toulouse Perpignan 18 27 Montpellier Racing 92 28 20 Paris Bordeaux 37 27 La Rochelle Lyon 42 27 Toulon Clermont 30 19 Brive Biarritz 19 16 Pau

Castres vs Toulouse

Si Toulouse reste sur un succès à domicile contre Lyon, le champion n'a pas gagné à l'extérieur depuis le début de la saison. Les matchs entre ces deux clubs à Castres sont souvent serrés et c'est souvent le CO qui l'emporte. On voit une fois de plus une victoire castraise.

Perpignan vs Montpellier

Choc des extrêmes une fois de plus pour le leader du championnat qui se déplace chez le 13e. Face à Biarritz, les Héraultais ont eu du mal à mettre leur jeu en place. Ils pourraient aussi avoir des difficultés à Perpignan. Mais les Catalans sont indisciplinés et devraient s'incliner sur leur pelouse.

Racing 92 vs Paris

Ce derby de la capitale, le club francilien doit le remporter pour rester dans la course aux phases finales. Les Racingmen restent sur quatre succès de rang et nous les voyons enchaîner avec une cinquième victoire.

Bordeaux vs La Rochelle

Choc de haut de tableau entre les Bordelais et les Rochelais. Les premiers ont retrouvé le chemin de la victoire à Paris mais de là à dire que la confiance est revenue, c'est encore un peu tôt. Ils devraient cependant prendre leur revanche suite à la défaite de mars 2021 (11-26).

Lyon vs Toulon

Une rencontre en rouge et noir qui devrait sourire aux Lyonnais sur leur pelouse. Toulon a retrouvé des couleurs récemment, mais Lyon à domicile, c'est du très solide avec notamment 35 essais marqués et seulement 12 encaissés.

Clermont vs Brive

Derby du centre ô combien important pour les Auvergnats. Ils ont besoin de points pour croire encore à la qualification pour les phases finales. Les Brivistes pourraient les embêter mais devant leur public, les Clermontois auront le dernier mot.

Pariez sur ce match

Biarritz vs Pau

Si le maintien s'éloigne petit à petit pour les Biarrots, ils voudront terminer la saison en beauté. Cela passera par un succès sur les Palois, de quoi entretenir l'espoir de jouer un match de barrage face au vaincu de la finale de Pro D2.