IN EXTENSO SUPERSEVENS. L'ambiance unique de la grande finale à partir de 7 euros

Le 22 octobre prochain, Paris La Défense Arena accueillera l'étape finale du Supersevens. Un évènement exceptionnel où spectacle et bonne humeur seront garantis.

Après Toulouse en TOP 14, Oyonnax en PRO D2 ou de nouveau le Stade Toulousain dans la catégorie Espoirs, qui sera champion de France de rugby à 7 cette année ? En ce mois d'octobre, il n'y a pas que la coupe du monde dans la vie et on devrait donc le savoir aux lendemain des demi-finales du Mondial justement, le dimanche 22. Après trois étapes réussies du côté Clermont, Lyon et Pau, les 8 meilleures formations en cumulé se retrouveront pour la 4ème année consécutive, du côté de Paris La Défense Arena. La grande finale de L’In Extenso Supersevens, évènement incontournable du Rugby à 7 hexagonal désormais, opposera donc, pêle-mêle, des cadors habituels que sont la Section Paloise Sevens, l'UBB Sevens, le Racing 92 Sevens ou Monaco Rugby Sevens, mais aussi les Baabaas Sevens, l'ASM Sevens et l'Aviron Bayonnais Sevens.





UNE AMBIANCE UNIQUE À PARTIR DE 7 EUROS

Initiés, novices et spectateurs du dimanche, vous connaissez probablement tous l'essence même du 7, dont le Supersevens représente bien l'esprit, à savoir une ambiance si particulière et bon enfant en tribunes, où les animations gigantesques et les déguisements en tribunes sont légion. Là, cette finale sera donc une occasion unique de venir voir du rugby champagne dans la plus grande salle d’Europe. Quand on vous parle de spectacle...

Et puis, au-delà de l’atmosphère géniale, cette finale sera aussi l’occasion de voir des stars internationales du 7 et de nombreux spécialistes de la discipline, autant que découvrir de jeunes talents français, peut-être stars de demain… Pour les amoureux de ce sport comme de spectacle, comment ne pas avoir envie d’aller au stade observer le triple champion du monde (World Sevens Series) sud-africain, Branco Du Preez, l’ancien wallaby Henry Speight où l’attraction du Supersevens 2021 Saimone Qeleca, tous joueurs de Monaco ?

MOI, SAIMONE QELECA, VEDETTE DU SUPERSEVENS, MAÇON ET AILIER... EN HONNEUR !

Les internationaux à 7 tricolores comme Johan Demai-Hamecher, Thomas Carol ou Matthias Colombet, qui seront également présents à Nanterre ? Ou encore les stars fidjiennes que sont le champion olympique Aminiasi Tuimaba ou l’ancienne terreur de la PRO D2, Wame Naituvi, aujourd’hui au Racing 92. Tandis que notre petit doigt nous dit que quelques autres vedettes du TOP 14 devraient venir gonfler les rangs des équipes qualifiées, évènement oblige…

PRO D2. QUI EST WAME NAITUVI, LA BOMBE FIDJIENNE DU STADE MONTOIS ?

Bref, que du très beau monde, qui s’explique par l’intérêt grandissant que portent les clubs de l’élite à cette grande fête du rugby à 7 français. Alors que saupoudrer le tout d'une musique à la hauteur de l'évènement, le dj superstar Martin Solveig sera là pour montrer ses talents. Si vous voulez vous aussi en être, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire…

