Il y a 366 jours, le Stade Toulousain remportait son 20e Brennus [VIDÉO]

Il y a un an, le Stade Toulousain d'Ugo Mola remportait le 20e Brennus de son histoire. Une journée unique et pleine d'émotions.

Non, le Rugbynistère n'est pas pro Toulousains. Mais vous vous en rappelez comme si c'était hier, et nous aussi. Le 15 juin 2019, dans un Stade de France fou, le Stade Toulousain remportait le 20e Brennus de son histoire face à Clermont. Pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, l'ambiance était là. Les supporters clermontois et toulousains se répondant sur les travées du stade. Sur le terrain, on a assisté à un match loin d'être fermé avec du jeu des deux côtés et un record battu par Yoann Huget avec deux essais inscrits dans une finale.

Si Thomas Ramos et Greig Laidlow se répondent coup pour coup, il faut attendre la 28e minute pour voir le premier essai de Yoann Huget (11-6). A la 33e minute, une action défensive de Cheslin Kolbe a fait couler beaucoup d'encre. Suite à une percée clermontoise, l'ailier champion du monde plaque Peceli Yato sans ballon, à 10 mètres de la ligne. Clermont reviendra à 2 points pour relancer cette finale haletante. Mais à la 54e, Huget reçoit un 2e ballon pour inscrire le 2e et dernier essai de cette finale. Score final : 24 à 18 pour les Toulousains.