HSBC Sevens Series. 8,5€ pour admirer les stars rugby à 7 à Toulouse en mai, on fonce !

Toulouse accueillera une étape des HSBC Sevens Series du 12 au 14 mai au Stade Ernest-Wallon. L'occasion d'encourager les équipes de France dans leur quête de médailles.

La saison des HSBC Sevens Series touche à sa fin. Il ne reste en effet plus que deux étapes avant de connaître les nouveaux champions sur le circuit féminin et chez les hommes. Et après de longs mois de compétition, les équipes de France sont toujours en course pour une médaille ! Des performances qui laissent présager de belles choses pour les Jeux olympiques 2024 qui auront lieu à Paris. En effet, les hommes de Jérôme Daret ont glané de précieux points à la faveur de deux troisièmes places à Hong Kong, sans oublier la finale jouée à Vancouver. Les Fidjiens sont à portée, et ils peuvent même rêver d'une deuxième place au classement général. Du côté des féminines, une seule médaille d'argent au compteur mais les Bleues sont dans le bon wagon en cette fin de saison. Tout est possible, d'autant que les Tricolores vont prochainement jouer à domicile et pourront bénéficier du soutien du public français lors de l'étape de Toulouse qui aura lieu du 12 au 14 mai prochain.



Des billets à partir de 8,5€ pour les adultes

Ce sera le dernier tournoi pour les féminines contrairement aux hommes qui boucleront la saison à Londres fin mai. L'an passé, les Bleues, emmenées par une Joanna Grisez en feu (11 essais, 55 points), s'étaient hissées à la 5e place. Et elles auront besoin d'un maximum de soutien pour réaliser une performance qui leur permettra de monter sur le podium. Avec 78 points dans la besace, elles ont la troisième place occupée par les USA dans le viseur. Il faudra tout donner dès la première rencontre. Sachez que des matchs sont programmés dès le vendredi 12 mai à 10h avec des billets disponibles à partir de 5 euros pour les enfants et 8,5 euros pour les adultes si vous venez à plusieurs ! Le rugby à 7 sera à l'honneur à Ernest-Wallon tout le week-end. Ainsi, ceux qui veulent suivre toutes les rencontres et ne manquer aucune course chaloupée de Séraphine Okemba, pourront prendre un pass 2 jours dès 14,40 euros. Mais si voulez uniquement assister aux finales, vous pouvez déjà réserver vos billets pour le dimanche à partir de 10 euros. Et vu les prestations tricolores depuis le début de la saison, il y a fort à parier que les équipes de France seront au rendez-vous. L'an passé, les hommes avaient accédé aux demi-finales avant de terminer à la troisième place en battant les Samoa.

Si vous avez hâte d'y être, sachez que des animations sont organisées par la Fédération française de rugby ce samedi 15 à Toulouse et dimanche 16 avril au Stade Ernest-Wallon à un mois de la compétition. Un accueil est également prévu sur le stand rue Alsace Lorraine au niveau du métro Capitole et sur des lieux de passage dans le centre-ville, place de la Trinité, place Wilson et à Jeanne d’Arc. Il sera aussi possible de gagner de nombreux lots sur la plateforme digitale accessible via le QR code des flyers et sur les drapeaux des hôte(sse)s. Une «Chill zone» 100% atmosphère Sevens sera également mise en place sur les quais de la Garonne, place Saint-Pierre. Et ce n'est pas tout puisqu'en marge du match de Top 14 entre le Stade Toulousain et le LOU le dimanche 16 avril, les supporters retrouveront aussi le stand et la «Chill Zone» France Sevens. Un avant-goût de ce qui les attend dans quelques semaines. Vous aimez les déguisements, la bonne ambiance ou encore le ventriglisse ? Il y aura de tout ça au sein du village rugby qui sera installé au moment du HSBC France Sevens. Les plus sportifs pourront se tester sur un mur d'escalade tandis que les plus curieux pourront s'initier au quad rugby. Il y aura bien évidemment un terrain de rugby pour montrer vos plus beaux cad-deb sous le soleil de la ville rose.