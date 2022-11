Grisez vs Woodman : deux serial marqueuses, une place en finale ! Qui aura le dernier mot ?

Véritable facteur X de leurs équipes, Joanna Grisez et Portia Woodman seront les attractions de cette demi-finale de coupe du monde féminine.

Match dans le match ce week-end lors de l’affrontement entre la Nouvelle-Zélande et la France à l'Eden Park. Deux des meilleures joueuses de la compétition seront face à face pendant 80 minutes. Ça risque de faire des étincelles. Côté français, Joanna Grisez pourrait mettre le feu à la défense néo-zélandaise. En effet, la joueuse originaire des Hauts-de-Seine est un véritable phénomène. Il y a un mois, cette dernière remportait la médaille de bronze à la coupe du monde de rugby à 7 avec l’équipe de France, avec qui elle évolue depuis 2018. La saison passée, l’ailière était la meilleure marqueuse de l’équipe de France à 7 avec 24 réalisations. Une performance qui lui a ouvert les portes du niveau international à XV. Pour sa première convocation avec le XV de France féminin, la joueuse de 26 ans s’est offert un premier essai pour sa première sélection, en Coupe du monde qui plus est. Chapeau. XV de France féminin. Grisez intenable, une défense de fer, les chiffres marquants du quart contre l'ItalieQuant à Portia Woodman, elle est surement la référence mondiale à son poste. Âgée de 31 ans, et avec une carrière bien pleine, la Maorie continue d’impressionner à tous les niveaux. Véritable dynamiteuse de la ligne de trois-quarts des Blacks Ferns, Woodman est lancée à vitesse grand V dans cette compétition. Comme la Tricolore, a, elle aussi, a connu le Seven, avec beaucoup de réussite : championne du monde en 2013 et 2018, la native de Kaikohe est considérée comme une des meilleures joueuses de tous les temps dans son pays. À XV, ce n’est pas une amatrice non plus puisqu'elle est championne du monde en 2017, année où elle a été élue meilleure joueuse du monde. Un grand nom du rugby.





Les stats à connaître :

Pour son entrée dans le XV de France, Joanna Grisez impressionne. En seulement 3 matchs, elle comptabilise déjà 4 essais. C’est l’actuel meilleure marqueuse de la France dans cette compétition, et elle caracole en deuxième position du tableau principal. Le plan de jeu semble convenir à merveille à la néo-internationale au sein d'une équipe de France joueuse et ambitieuse. Forte de son triplé lors du quart de finale opposé à l’Italie, il faut nous attendre, on l’espère, à voir Grisez franchir une nouvelle fois la ligne blanche.

