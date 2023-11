''Grandis et regarde si tu as encore des co**lles'', Rassie Erasmus craque avec un tweet au vitriol

Le directeur du rugby sud-africain Rassie Erasmus s'en est pris à un journaliste sur les réseaux sociaux après le titre des Springboks à la Coupe du monde.

RUGBY. Afrique du Sud. Rassie Erasmus encore suspendu après ses propos sur l'arbitrage, va-t-il trop loin ?Déjà suspendu après des propos sur l'arbitrage, le directeur du rugby sud-africain Rassie Erasmus s'est à nouveau fendu d'un message brutal sur les réseaux sociaux. Alors que ses joueurs profitent pleinement de leur titre avec leurs supporters au pays, l'ancien sélectionneur double champion du monde n'a semble-t-il pas résisté à l'envie de faire une nouvelle sortie médiatique.

Ben I don’t know if you are are real person, but surely you must stop embarrassing NZ with your tweets. Grow up man and just have a look if you still have balls (he or she) that will show and help you to go be bit more as man or a lady. You = NZ (not) https://t.co/yj0pBXKe3K pic.twitter.com/gFPFkp7E74 — Rassie Erasmus (@RassieRugby) November 3, 2023

"Ben, je ne sais pas si tu es une vraie personne, mais tu dois sûrement arrêter de gêner la Nouvelle-Zélande avec tes tweets. Grandis mon gars, et regarde si tu as encore des couilles (il ou elle) qui te montreront et t'aideront à devenir un peu plus un homme ou une femme." Ce message au vitriol a été adressé à un journaliste de RugbyPass Ben Smith.

Ce dernier a eu l'outrecuidance aux yeux d'Erasmus de dire que l'Afrique du Sud n'est pas la plus grande équipe de tous les temps malgré son formidable doublé et le fait qu'elle soit devenue la première nation à remporter quatre fois la Coupe du monde. Devançant désormais la Nouvelle-Zélande, qui reste bloquée à trois trophées.

Les Boks consécutifs ne sont pas, je le répète, ne sont pas les plus grands de tous les temps. Une promenade et une course décente où ils se sont débrouillés grâce à des retours miraculeux. Ils ont joué avec un joueur de plus en finale et l'ont emporté de justesse. Beaucoup de cœur, beaucoup de courage, mais au fond, ils le savent.

The back-to-back Boks are not, I repeat, are not, the greatest of all time. One cakewalk and one decent run where they got by on miraculous comebacks. Got a one man advantage in the final and only just got over the line. Lots of heart, lots of guts, but deep down they know. October 31, 2023

Une chose est sûre, les Springboks de Rassie Erasmus sont entrés dans l'histoire du Mondial et du rugby dans son ensemble. Libre à chacun de dire s'ils considèrent que cette performance place l'Afrique du Sud au sommet de l'ovalie. D'aucuns rappelleront que la coupe du monde est une compétition à part. La remporter démontre que vous avez été la meilleure équipe à un moment bien précis dans le temps. Le journaliste néo-zélandais n'a d'ailleurs pas tari d'éloges envers les Boks après la finale :

C'est la meilleure de toutes les Coupes du monde sud-africaines. Je l'ai déjà dit et c'est valable. C'est une belle victoire en Coupe du monde. Ce fut une campagne difficile, avec un quatre sur cinq contre des équipes candidates. Trois victoires par élimination directe d'un point. Un carton rouge en finale. Beau.

Certains placent l'Irlande et la France devant l'Afrique du Sud au classement des meilleures nations du monde de par leurs performances entre les éditions du Mondial. Et si on regarde celles de la Nouvelle-Zélande depuis des décennies, avec notamment un taux de victoires jamais égalé, on peut avancer que les All Blacks restent la meilleure équipe de tous les temps.

Sachez que Ben Smith a répondu à Rassie via X, anciennement Twitter : "Directeur des Retweets, savourez la grande victoire sur 14 All Blacks et restez tranquille, mon pote. Quittez X/Twitter et allez profiter des célébrations. Je ne parle pas pour la Nouvelle-Zélande. Êtes-vous en colère parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe de rugby de tous les temps ?"

Director of Retweets, take the big win over the 14-man ABs and be quiet mate. Get off X/Twitter and go enjoy the celebrations. I don’t speak for New Zealand. Are you mad I don’t think this is the greatest rugby team ever? https://t.co/QWjH0qbB48 — Ben Smith (@bensmithrugby) November 3, 2023

Des déclarations qui ont bien évidemment entraîné des réponses de la part des supporters sud-africains. Lesquels ont partagé des images de joueurs avec le trophée pour rappeler au final que c'est bien l'Afrique du Sud qui a remporté la finale. Le débat, lui, devrait perdurer, et ce, pendant encore très longtemps.