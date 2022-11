RUGBY. Afrique du Sud. Rassie Erasmus encore suspendu après ses propos sur l'arbitrage, va-t-il trop loin ?

Le directeur du rugby des Springboks, Rassie Erasmus, a été suspendu par World Rugby après ses tweets sur l'arbitrage. Logique selon vous ?

RUGBY. Nigel Owens réagit aux tweets plaintifs de Rassie Erasmus après France/Afrique du SudLe directeur du rugby des Springboks, Rassie Erasmus, a été suspendu par World Rugby après une série de tweets axés sur les décisions d'arbitrage suite aux deux premiers matchs de l'Autumn Nations Series. Il avait notamment remis en cause plusieurs décisions de l'arbitre Wayne Barnes après la défaite de l'Afrique du Sud face à la France à Marseille, 30 à 26. Il revenait tout juste d'une suspension de près d'un an pour avoir publié une vidéo sur la performance de l'arbitre Nic Berry lors du premier match des Lions britanniques et irlandais. Cette fois-ci, Erasmus a seulement écopé de deux matchs de suspension. "Les officiels de match sont l'épine dorsale du rugby et sans eux, il n'y a pas de match, a commenté World Rugby via RugbyPass. Le comportement du staff et des officiels de match est largement observé par les supporters, les médias et les joueurs à tous les niveaux, et ces comportements affectent la manière dont les valeurs du rugby sont appliquées." DISCIPINE. SPRINGBOKS. Rassie Erasmus (enfin) convoqué par la commission pour son comportement ! Rassie Erasmus ne pourra participer à aucune activité en relation avec les deux prochains matchs de l'Afrique du Sud a contre l'Italie le 19 novembre 2022 et l'Angleterre le 26 novembre 2022. L'interdiction englobe tout commentaire dans les médias et sur les réseaux sociaux en relation avec les arbitres. World Rugby pourrait prendre des mesures plus radicales s'il venait à reproduire ce genre de propos sans passer par le processus confidentiel de retour entre les sélections et la fédération internationale. D'aucuns estiment qu'il aurait dû être suspendu encore plus longtemps. La fédération sud-africaine, qui a discuté avec World Rugby, pourrait aussi prendre des mesures à l'avenir s'il venait à recommencer.