FRANCE RUGBY. Ce sera ''le meilleur 6 Nations de l’histoire'', mais gare à ce potentiel désastre

Clive Woodward pense que le Tournoi des 6 Nations va être beau et aura pour mission de réparer les pots cassés. Qui succèdera à la France de Fabien Galthié ?

Le 3 février au soir, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Clive Woodward va bon train sur les prédictions. En effet, dans une tribune publiée via le Daily Mail, il pense que cette édition 2023 du Tournoi des 6 Nations pourrait-être la plus belle de l’histoire. Évidemment, ce dernier n’a aucun pouvoir de devin et ne peut donc pas l’affirmer. Pourtant, il semble confiant de la qualité des équipes se présentant sur la plus grande scène européenne de rugby à XV. Il exprime cette conviction ainsi : "Un Six Nations brillant ne résoudra pas tous les problèmes que les pays rencontrent en dehors du terrain, mais il contribuera grandement à présenter le rugby sous un jour plus positif. Nous en avons grandement besoin. Par chance, nous pourrions assister au meilleur Six Nations de l'histoire."

Le sportif pour faire oublier l’actualité

En parallèle, le seul sélectionneur européen à avoir déjà remporté la Coupe du monde n’oublie donc pas l’extra-sportif. S’il ne cite directement aucune nation particulière, on peut penser qu’ils pointent du doigt les divers licenciements de sélectionneurs connus ces derniers mois sur le Vieux continent. En tant que consultant sportif pour les médias anglais, il est probable que son message de prévention s’adresse en premier lieu à sa patrie. Néanmoins, les actualités entourant la direction de la Fédération Française de Rugby résonnent avec ses propos. Si le niveau sportif affiché et attendu est très élevé, il alerte sur l’image que le rugby pourrait renvoyer s’il continue sur sa lancée actuelle. Plus précisément, il détaille son raisonnement ainsi :

Avec le Six Nations, le rugby sera au centre de l'actualité pendant les deux prochains mois environ. Il sera un sujet de discussion important pour le grand public, alors que ce n'est pas le cas à d'autres moments de l'année. Le sport doit en tenir compte et proposer un championnat qui montre à quel point le rugby peut être beau. Je veux voir de grands essais, du jeu offensif et la création de nouveaux héros. Ce Tournoi des Six Nations 2023 s'annonce comme une merveilleuse plateforme pour que les joueurs puissent se montrer. Le rugby reste un sport populaire, mais il est loin d'être comparable au football et il ne faut pas croire qu'il aura toujours une place dans le cœur des gens. Les gros titres négatifs que nous avons eus récemment n'aident pas le sport d'un iota."

