France Jeunes - 25 joueurs réunis au CNR pour un stage

Sébastien Piqueronies, manager France Jeunes a appelé 25 joueurs qui seront réunis pendant 3 jours au CNR de Marcoussis. L’objectif: Travail autour de la prise de décision sous pression.

Des joueurs à fort potentiel des catégories moins de 17 ans à moins de 20 ans vont être réunis pendant 3 jours pour un stage d’aide au développement du leadership. Les joueurs sélectionnés occupent des postes spécifiques: 9, 10, 12, 15 et des joueurs susceptibles de porter le brassard de capitaine en bleu. "Nous sommes malheureusement limités à 25 joueurs mais nous avons le plaisir de constater que de plus en plus de joueurs à potentiel de leader émergent dans nos quatre catégories d’âge" explique Sébastien Piqueronies

Durant 3 jours, les jeunes vont travailler autour de plusieurs thématiques: La prise de décisions sous forte pression, échanges autour de l’arbitrage, de la notion de capitanat, du langage corporel et des séances terrain.

Groupe France:

BARRÉ Léo (Stade Français Paris), BAUDONNE Maxime (Racing 92), BEVIA Axel (Montpellier HR), BIELLE-BIARREY Louis (FC Grenoble), BRENNAN Joshua (Stade Toulousain), CAROL Thomas (Stade Rochelais), COURTIES Ruben (Stade Toulousain), DARTHOU Maxence (CA Brive Corrèze), DEBAES Thibault (Section Paloise), FOURSANS BOURDETTE Louis (Montpellier HR), GAILLETON Emilien (SU Agen), GARCIA Mateo (Union Bordeaux-Bègles), GARRIGUES Clément (SU Agen), GIRAL Théo (ASM Clermont Auvergne), HADDAD Matthias (Stade Rochelais), IDJELLIDAINE Théo (Stade Toulousain), JAUNEAU Baptiste (Biarritz Olympique), LE GARREC Nolann (Racing 92), MAKA Ruben (Stade Toulousain), MOUSTIN Maël (SU Agen), RETIERE Edgar (Stade Toulousain), REUS Hugo (Union Bordeaux-Bègles), RIGUET Romain (Stade Toulousain), SPRING Max (Racing 92), TIXERONT Killian (ASM Clermont Auvergne).