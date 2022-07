FRANCE. A quelles conditions les Bleus peuvent-ils rester première nation mondiale ?

Alors que les Tests de juillet touchent à leur fin, voici les différents scénarios possibles qui peuvent permettre aux Bleus de rester 1ère nation mondiale.

A peine une semaine que l'équipe de France de rugby est la meilleure nation mondiale, qu'elle pourrait perdre sa place. Avec les rencontres entre la Nouvele-Zéande et l'Irlande, ainsi que l'Afrique du Sud et le Pays de Galles, les hommes de Fabien Galthié pourraient quitter le sommet du classement World Rugby jusqu'aux Tests de novembre. Explications.

XV DE FRANCE. Qui a réellement bousculé la hiérarchie durant cette tournée ?

Concrètement, que risquent les Bleus en cas de victoire de telle ou telle nation ? Il n'y en fait qu'un seul scénario qui verrait les coéquipiers d'Antoine Dupont descendre : une victoire de l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande. En effet, les coéquipiers d'Andy Farrell, à la deuxième place du classement World Rugby, possèdent 88,79 points contre 88,17 pour les Blacks. Une victoire des Verts leur permettrait d'avoir 90,03 points, contre 89,41 actuellement pour la France.

La Nouvelle-Zélande, elle, est pour l'instant hors-jeu pour reprendre sa première place. Une victoire face à l'Irlande, y compris large (plus de 15 points d'écarts), ne suffirait pas car elle serait à domicile et World Rugby prend en compte l'équipe à domicile et à l'extérieur. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, également à domicile face au Pays de Galles, elle possède trop de points d'avances sur les Diables Rouges pour gagner des points et monter au classement.

VIDÉO. Sketchs et gueulante à la mi-temps... Plongez dans l'intimité des Bleus au Japon

Les Bleus devront compter sur la Nouvelle-Zélande pour passer l'été dans la peau de meilleure équipe du monde. Ou attendre la tournée de novembre pour recevoir l'Afrique du Sud à Marseille, et laisser le terrain décider.