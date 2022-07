VIDÉO. Sketchs et gueulante à la mi-temps... Plongez dans l'intimité des Bleus au Japon

Pour ce troisième et dernier épisode de la série "Destins Mêlés" au Japon, découvrez en détail l'intimité des Bleus avant, et pendant le dernier test de la tournée.

Comme après chaque match des Bleus, France Rugby nous offre un épisode de la série "Destins Mêlés". Des images prises dans l'intimité du groupe, et qui nous montrent toujours des images sympas. Et sans surprise, la dernière vidéo en date ne déroge pas à la règle. Filmé par Bastien Mathieu, cet épisode suit les Tricolores lors de leur temps libre, mais également à l'entraînement. Et grâce à cela, on sait désormais quel est le bizutage infligé aux nouveaux joueurs du XV de France : réaliser un sketch qui doit faire rire tout le groupe. Des moments très drôles, qui soudent forcément une équipe.

VIDÉO. XV de France. Judo, étude de l'adversaire... Les Bleus ont mis le paquet avant d'affronter le JaponPour le reste, on vous laisse donc découvrir cette vidéo, qui livre notamment les mots du sélectionneur Fabien Galthié à la mi-temps du second match. Et comme vous pouvez vous en doutez, il n'a pas été tendre avec son groupe !

RUGBY. 5 points à retenir de la victoire compliquée de la France sur le Japon