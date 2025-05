Flament et Barassi contredisent (délicatement) la version de Ntamack : les lectures croisées du revers toulousain

Toulouse est tombé à Bordeaux, et si le vestiaire ne fuit pas ses responsabilités, les discours varient. Ntamack refuse de s’incliner, Flament et Barassi saluent la maîtrise bordelaise.

Le Stade Toulousain est tombé ce dimanche à Bordeaux en demi-finale de Champions Cup. Une défaite frustrante, au terme d’un match intense (35-18), où l’UBB a su frapper au bon moment. Mais ce sont surtout les réactions d’après-match qui ont fait parler. ''On voulait changer le cours de l’histoire'', après avoir souffert, l'UBB savoure : les mots forts des vainqueurs et des vaincusEntre un Romain Ntamack, compétiteur dans l'âme, qui a eu du mal à saluer la supériorité bordelaise, et des coéquipiers plus mesurés comme Thibaud Flament et Pierre-Louis Barassi, l’analyse du revers diffère dans les rangs rouges et noirs. Surtout si on s'appuie, ou pas, sur les statistiques du match. Avec des Toulousains qui ont plus porté et tenu le cuir, surtout dans le camp adverse. Et des Bordelais qui ont logiquement plus défendu, mais été plus efficaces.

Ntamack ne s’incline pas : « Ils sont loin d’être au-dessus de nous »

Très vite après le coup de sifflet final, Romain Ntamack n’a pas mâché ses mots. Pour l’ouvreur toulousain, pas question de parler de domination : « Ils sont loin d’être au-dessus de nous. Mais aujourd’hui, ils ont été beaucoup plus réalistes que nous ». Dans son viseur, l’efficacité bordelaise : « Chaque fois qu’ils viennent dans notre camp, ils marquent. Nous non. C’est ça la différence. »

TOP 14. Le Stade Toulousain est tombé. Et maintenant ? Les coulisses d’un rebond annoncéDes mots forts, teintés d’amertume, qui témoignent de la frustration de ne pas avoir su concrétiser les temps forts, à l’image de ce passage à la 74e minute où le Stade aurait pu totalement relancer la partie. Mais là où Ntamack insiste sur le réalisme adverse, ses coéquipiers pointent des causes plus profondes.

Flament et Barassi saluent la maîtrise bordelaise

Du côté de Thibaud Flament, le ton est plus analytique, presque admiratif, via le Midi Olympique : « Les Bordelais ont été très bons sur les zones de ruck… Ils nous ont mis pas mal de bâtons dans les roues ». Pour le deuxième ligne, le Stade a manqué de fluidité et s’est heurté à une vraie guerre des rucks : « Quand on commençait à avoir le momentum, on avait du mal à le garder. »

Je pense que ça fait aussi du bien de retomber sur ses pieds.

Même son de cloche chez Barassi via La Dépêche : « On s’est fait bouger un peu partout… Il y a des moments où le match a failli basculer, mais on ne les a pas saisis. » Pour le centre, le score reflète une forme de logique, même s’il estime que Toulouse « n’était pas loin ». C’est le rugby de phases finales : tout se joue à des détails, et l’UBB a su mieux les maîtriser.

Un Stade piqué, mais pas à terre

Ce décalage dans les discours ne traduit pas une fracture, mais bien la richesse d’un vestiaire qui digère à sa façon une élimination douloureuse. Si Ntamack semble piqué dans son orgueil — un moteur puissant pour la suite —, ses coéquipiers affichent une lucidité tactique qui conforte l’idée que cette équipe reste très bien câblée.

Le groupe, uni derrière Ugo Mola, refuse les excuses, comme le rappelle l’entraîneur dans son analyse post-match : « L’excuse des absents est malvenue ». Et chacun l’a bien compris : l’UBB n’a pas volé sa place en finale.

Rebond attendu en Top 14

Pour Toulouse, la bascule est déjà enclenchée. « Il va falloir digérer cette déception… Il nous reste un objectif à atteindre », souffle Ntamack, tourné vers le Top 14. Le Stade a les armes, le vécu, et surtout une motivation nouvelle, née de cette frustration européenne.

TOP 14. LA grosse équipe ? La compo probable du Stade Toulousain pour le choc au Vélodrome face à ToulonLes supporters, eux, peuvent s’attendre à un Stade revanchard dans les prochaines semaines. Car si l’UBB a brillé, le feu toulousain couve encore. Et ce groupe-là n’a pas dit son dernier mot.