''On voulait changer le cours de l’histoire'', après avoir souffert, l'UBB savoure : les mots forts des vainqueurs et des vaincus

L'UBB a dominé le Stade Toulousain ce dimanche en demi-finale de la Champions Cup. Retour sur les réactions des joueurs après ce match très rythmé.

Ce dimanche 4 mai, l’Union Bordeaux-Bègles a écrit l’une des plus belles pages de son histoire. En dominant le Stade Toulousain (victoire 35-18), les hommes de Yannick Bru se sont qualifiés pour la première finale européenne du club. Une performance majuscule, à domicile, devant un Matmut Atlantique en fusion, qui a marqué les corps… et les esprits. Après tant d’échecs et de frustration aux portes du très haut niveau, l’UBB a renversé la montagne toulousaine, et ce malgré l’énorme passif entre les deux équipes.

Une récompense après toutes "ces années où on a cravaché, on a souffert"

Clé de voûte du jeu bordelais et très en vue ce dimanche, Matthieu Jalibert ne cachait pas son émotion :

On savait que vers la 40e, 60e, c'était là où on pêchait un peu depuis début de saison. On a la chance de marquer d'entrée, je pense que ça leur met un coup d'air à la tête. [...] On est trop content devant notre public qui encore une fois est venu en nombre, voilà ça les récompense toutes ces années où on a cravaché aussi, on a souffert, on a eu des désillusions comme l'année dernière en finale... mais voilà, on se bat, on est toujours là.

L’ouvreur n’a pas oublié les galères, ni les figures du vestiaire :

Je suis surtout content pour le président, les supporters. On s'offre une finale à Cardiff face à Northampton et j'espère qu'on va être capable d'emmener tout Bordeaux avec nous.

Lucu : "On a voulu aller chercher quelque chose de plus grand"

Autre artisan majeur de cette performance, Maxime Lucu a livré un témoignage poignant, empreint d’histoire, d’émotion… et de fierté collective :

On valide un petit peu le travail qui est fait. Je suis content pour le président, pour le club, les supporters qui sont venus en nombre. [...] Une semaine très compliquée dans les têtes où on a pris une grosse claque. On s'est resserré. Et quand on a vu l'exploit de Northampton, on s'est dit que dans le sport tout est réalisable si on met du cœur et de la tête. Et aujourd’hui, je pense qu’on a mis tout ça.

Avec humilité, le demi de mêlée admet que tout n’était pas parfait, mais que l’essentiel était ailleurs :

Sur le rugby, il y avait des choses approximatives mais en tout cas aujourd'hui on a voulu, avec le cœur et la tête, aller chercher quelque chose de plus grand que d'habitude. [...] Même si des fois on est chiant et on n'arrive pas à faire toujours des bons matchs [...] aujourd'hui, je pense qu'on a été le chercher, c'est magnifique.

Il conclut par une dédicace touchante à Dimitri Yachvili :

Il y a une vingtaine d’années je regardais Dimitri en tribune à Anoeta [...] Je ne pensais jamais à ce moment-là être aujourd’hui en finale comme en 2006. Donc voilà, ça fait du bien de croire en ses rêves aussi.

Poirot, Bielle-Biarrey, et les leaders du vestiaire : entre soulagement et projection

Jefferson Poirot, lucide et expérimenté, a aussi mis en lumière un point clé :

L'essai en début de première période nous fait énormément de bien. [...] L'éclair de génie de Louis, Pete aussi qui la joue parfaitement, c’est vrai qu’il nous fait beaucoup de bien.

Le discours de Yannick Bru avant le match a également marqué les esprits :

Yannick nous avait dit que les statues, c’était fait pour tomber. Et c'est vrai que quand on a vu Northampton faire le match qu'ils ont fait au Leinster, ça nous a donné beaucoup d'inspiration. On va s’avouer un petit peu parce qu’il faut savoir aussi prendre ces moments.

De son côté, Louis Bielle-Biarrey, décisif une nouvelle fois, savourait :

On est en finale, voilà c’est le match qu’on voulait faire. [...] Encore une fois, on n’a rien gagné, il nous reste une étape mais on est juste super content.

Ntamack : "Ils ont été plus réalistes que nous, tout simplement"

En face, la frustration était grande pour les Toulousains, privés de plusieurs cadres mais jamais résignés. À l’image d’un Romain Ntamack sobre mais lucide :

Ils sont hyper réalistes. Chaque fois qu’ils viennent dans notre camp, ils marquent. [...] Ils sont loin d’être au-dessus de nous, mais aujourd’hui ils ont été beaucoup plus réalistes que nous.

Le demi d’ouverture toulousain, champion en titre, ne veut pas tout jeter :

C’est toujours frustrant de s’arrêter à ce stade-là. [...] Mais ça fait partie de notre sport, on ne peut pas gagner tous les ans. Celle-là, on ne la gagnera pas cette année.

Il ajoute, tourné vers la suite :

Il va falloir basculer. Il y a le championnat qui n’est pas fini. [...] Il nous reste un objectif à atteindre.

Cap sur Cardiff et une finale inédite

Avec cette victoire, l’UBB s’offre une première finale historique de Champions Cup. Face à Northampton, vainqueur sensationnel du Leinster à l’Aviva Stadium, les Girondins auront l’occasion d’entrer dans une nouvelle dimension.

Rendez-vous à Cardiff, pour écrire une page encore plus grande. Et comme l’ont si bien dit les joueurs : "rien n’est encore gagné, mais tout est possible."