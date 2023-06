FINALE TOP 14. Voici la composition probable du Stade Toulousain, avec un changement !

Pour clôturer cette saison 2022-2023 de Top 14 en beauté, le Stade Toulousain va devoir passer au travers de l'ogre rochelais. Voici la dernière composition de Mola et son staff.

Un changement seulement

Lors de la demi-finale face au Racing 92, deux joueurs nous avaient surpris par leur présence ! En effet, Lucas Tauzin et Tim Nanai-Williams avaient été sélectionnés par Mola, sur le banc, notamment pour leur polyvalence et pour pallier quelques blessures. Cependant, le retour de Juan Cruz Mallia devrait compromettre la présence de Lucas Tauzin, qui n'a joué que 15 petites minutes contre le Racing 92. De ce fait, l'Argentin aura donc le numéro 21 dans le dos, et pourra rentrer à l'aile, au centre, à l'arrière et à même à l'ouverture.

Concernant le reste de l'équipe, aucun changement en première ligne, ni même en seconde ligne où Thibaud Flament restera sur le banc des remplaçants. Arnold sera donc associé à Meafou. En troisième ligne, Roumat encadrera Cros et Willis une fois de plus. Pour la charnière, Antoine Dupont devra réaliser une partie pleine, bien qu'Arthur Retière puisse jouer à la mêlée en cas de besoin. Ahki et Chocobares restent, eux aussi, inchangés, accompagnés de Mathis Lebel et Arthur Retière aux ailes. Thomas Ramos sera en charge du tir au but.