Fin de la suspension pour Matera, Petti et Socino après seulement 2 jours

La Fédération argentine de rugby a décidé de lever la suspension pour leurs 3 joueurs auteurs de tweets racistes et xénophobes.

Mais que se passe-t-il en Argentine ? Après le timide hommage rendu par les Pumas à Maradona, tous les regards étaient tournés vers cette sélection et ce sport considéré comme "élitiste" en Amérique du Sud. Comme si ce n'était pas suffisant, des tweets racistes et xénophobes de joueurs actuels sont ressortis. Il s'agit du capitaine Pablo Matera, Guido Petti et Santiago Socino. Si le monde du rugby est divisé entre ceux qui pensent que la jeunesse est excusable et le reste du monde, il fallait tout de même que la sanction soit exemplaire.

On peut dire qu'elle l'a été. Pendant deux jours du moins. Mardi, la Fédération argentine déclare que leurs 3 joueurs sont suspendus et Pablo Matera en perd le capitanat. Les joueurs concernés expriment leurs remords et toute la sélection des Pumas vient en aide aux joueurs, déclarant qu'ils ont changé. Oui, mais. Si les tweets datent de 2011, Matera parle tout de même de "renverser des noirs" tout en dénigrant les Paraguayens et Boliviens. Il y en avait pour tout le monde.

Cependant, ce jeudi, l'UAR - qui avait pourtant ouvert une procédure contre ces 3 joueurs - a décidé de lever leu suspension. La justification ? Ils se sont excusés : "Ils ont manifesté un profond repentir et ont réitéré les excuses qu'ils ont déjà prononcé, assurant que ces tweets ne reflétaient pas leur pensée et qu'ils avaient fait preuve d'immaturité. Ils assument cependant pleinement leurs actes et se tiennent à la disposition d'éventuelles enquêtes sur les circonstances". Mario Ledesma continue d'être au soutien en affirmant que "ce ne sont pas les mêmes personnes qu'à 17 ou 18 ans, ce sont de grands hommes, des pères de famille". Néanmoins, les 3 joueurs ne pourront pas participer à la dernière journée de Rugby Championship qui oppose leur équipe à l'Australie.