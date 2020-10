Fidji - La liste de Vern Cotter sans Nadolo mais avec 11 ''Français'' et Radradra

Vern Cotter a dévoilé sa première liste sous le maillot de sélectionneur des Fidji. Il a choisi 11 joueurs évoluant en France.

Les Fidjiens avaient fait sensation lors de la dernière Coupe du monde de rugby de par leur jeu, mais également les contacts infligés aux adversaires. On se rappelle tous du match face au Pays de Galles avec un Radradra toujours aussi percutant et juste. Désormais, il faut se tourner vers cette tournée d'automne avec l'Autumn Nations Cup et le match face au XV de France le 15 novembre. Ils iront ensuite défier l'Italie (21 novembre) et l'Ecosse (28 novembre) avant de jouer le match de classement le 5 décembre.

Pour cela, le nouveau sélectionneur des Fidji a choisi un groupe expérimenté puisqu'il compte sur 11 joueurs évoluent en Top 14 et Pro D2. Cependant, on ne verra pas le nouveau joueur des Leicester Tigers Nemani Nadolo, qui n'est pas dans le groupe. Son coéquipier Kini Murimurivalu ne pourra pas affronter le XV de France non plus. 9 joueurs du Top 14 seront présents pour préparer l'Autumn Nations Cup : Mesake Doge, Kitione Kamikamica, Seta Tuicuvu (Brive), Peni Ravi (Clermont), Levani Botia (La Rochelle), Jale Vatabua (Pau), Waisea Nayacalevu (Satde Français Paris), Josua Tuisova (LOU) et Tevita Ratuva (UBB). Du côté de la Pro D2, l'ouvreur Ben Volavola désormais à Perpignan et Johnny Dyer de Biarritz participeront aux prochaines échéances. On remarquera que Vern Cotter a choisi 3 joueurs pour son triangle arrière. Il pourrait donc utiliser des centres en position d'ailier.

Le groupe fidjien

Piliers