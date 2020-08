Feinte de pied, passe : Barrett mène les Blues à la baguette [VIDEO]

Dans cette 8e journée de Super Rugby Aotearoa, les Auckland Blues sont venus à bout des Highlanders et collent à la 2e place.

Il fallait absolument cette victoire face aux Highlanders pour les Auckland Blues. Et c'est chose faite. Après un début de match rapide et un essai à la 6e minute suite à un départ à 5 mètres derrière une mêlée dominante, l'équipe de Beauden Barrett a déroulé son jeu pour signer une 6e victoire en 7 matchs. Ils sont donc encore à 2 points des premiers, les Crusaders. Cependant, ces derniers comptent un match en moins et la victoire des Blues continue de mettre la pression sur cette première place. S'ils viennent à bout des Highlanders, les Crusaders seront assurés de remporter le premier Super Rugby Aotearoa.

Menés d'un point à la mi-temps, ils ont réussi à décrocher le bonus offensif après des essais de Faiane, Tu'ungafasi et Christie. Barrett continue d'élever le niveau général de son équipe. Avec une feinte de coup de pied suivie d'une passe allongée, il envoie Christie derrière la ligne. Les Blues sont en forme, si les Highlanders viennent à bout des Crusaders dans une semaine, on pourrait assister à une finale entre les deux équipes dans 15 jours.