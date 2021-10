Fédérale 1. Après Limoges/Drancy, une réclamation déposée suite à des propos racistes et des coups

Le Rugby Club de Drancy a déposé une réclamation suite au match contre Limoges en Fédérale 1 et dénonce des propos racistes ainsi que des coups.

Au sein de la poule 1 de Fédérale 1, c'est Niort qui domine les débats devant Périgueux après quatre journées. Quatre clubs du haut de tableau ont remporté trois matchs. Ce qui n'est pas le cas de Limoges et Drancy. Samedi dernier, les Limougeauds ont seulement décroché leur premier succès aux dépens du Rugby Club de Drancy sur la pelouse de Beaublanc sur le score sans appel de 26 à 6. Suite à ce match, une réclamation a été déposée par les visiteurs. Le résultat n'est pas remis en question. Ce que dénoncent les Drancéens, ce seraient de supposés propos racistes à l'encontre de l'un de leurs joueurs, comme le rapporte Le Populaire du centre. Pour rappel, le joueur de Provence Rugby Radosavljevic a récemment été sanctionné pour des propos racistes tandis que le Tricolore Bamba a en aurait été la cible. DISCIPLINE. PRO D2. Sanction exemplaire pour Ludovic Radosavljevic (Provence Rugby)Pour Actu Rugby, le directeur sportif de Drancy Samuel Mouliom explique que le public aurait été hostile dès leur arrivée. Un climat décrit comme hostile qui aurait concerné aussi bien les Espoirs que l'équipe sénior. Il va même plus loin en avançant qu'il y aurait eu un envahissement de la pelouse après le match des Espoirs par des spectateurs et que des coups auraient été donnés. La réclamation porterait donc sur les deux rencontres, "tout en sachant que les dirigeants de Limoges ont provoqué et soutenu ce climat hostile", ajoute Samuel Mouliom. Une plainte pourrait aussi être déposée. "On ne défendra pas l'indéfendable si indéfendable il y a", expliquait le directeur général de Limoges Julien Delaye ce lundi. Selon France Bleu, les arbitres et le délégué du match n'auraient fait aucun rapport après la rencontre. Pourtant, "trois jeunes limougeauds ont passé la nuit de samedi à dimanche aux urgences avec un traumatisme crânien." Ce sera à la FFR et la commission de discipline de faire toute la lumière sur cette histoire dont le rugby ne sort pas grandi.