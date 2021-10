Equipe de France. Uini Atonio forfait pour la tournée, un Toulousain (de plus) le remplace

Forfait de dernière minute suite à une lésion musculaire, le pilier droit rochelais Uini Atonio est forfait pour la tournée. Il est remplacé par Aldegheri.

Jusqu'au bout, tout le monde y a cru. A cru qu'aucun des 42 Bleus (dont la majorité était sur le pont du Top 14 ce week-end) ne serait blessé avant de rejoindre le groupe France à Marcoussis. Mais ce dimanche soir, alors que l'essentiel des tricolores étaient déjà réunis dans l'Essonne, La Rochelle et Toulon s'affrontaient, et on a ainsi appris que le pilier droit maritime Uini Atonio (31 ans, 37 sélections) s'est donné une lésion musculaire.

Forfait pour la tournée de novembre, Atonio est donc remplacé par Dorian Aldegheri (28 ans, 8 capes). Il s'agit du 11ème toulousain de la liste de Fabien Galthié, même si cette situation devrait promouvoir soit Bamba soit Hounkpatin avec le numéro 3, l'autre prenant place sur le banc.