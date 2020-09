Entre promesses et espoirs, pourquoi le rugby à Marseille ne prend pas ?

Alors que le rugby se développe de plus en plus rapidement et qu’il commence à prendre une place grandissante dans le paysage sportif français, à Marseille rien n’est comme ailleurs.

Quand on parle de rugby à Marseille, on pense tout de suite à l’épopée de Jonah Lomu avec Marseille Vitrolles ou encore au grand RCT, trois fois champion d’Europe avec sa pléiade de stars. Mais Toulon n’est pas Marseille et Marseille Vitrolles n’existe plus. Alors pourquoi Marseille 2e ville de France n’a pas de clubs professionnels et ne compte dans ses rangs que trois clubs à l’intérieur de la ville ?

Tous les acteurs qui ont été interrogés sont unanimes sur un point : il n’y a pas de terrain. Il y a un grand manque de structures et d’installations de bon niveau. Le président du Comité Départemental 13, Pierre Tandjis l’assure : "Il n'y a que 4 terrains et 5 pelouses pour toute la ville et seulement 1 stade avec des tribunes en capacité d’accueillir du monde". D’ailleurs, le manque d’infrastructures explique en partie l’échec de Marseille Vitrolles, le club s’entrainent à Marseille et est obligé de délocaliser ses matchs à Vitrolles. On s’éloigne du public et les supporters ne souhaitent pas forcément faire des kilomètres pour voir jouer leur équipe.