En battant le Stade Toulousain, ce joueur légendaire du Leinster pourrait entrer dans l'histoire du rugby mondial

Leinster et Toulouse se disputent la finale de la Champions Cup. Un pilier du Leinster est à un titre d'entrer dans la légende avec un cinquième sacre.

Leinster/Stade Toulousain, c'est sans doute le choc de l'année sur la planète ovale, au même titre qu'Irlande/France dans le Tournoi ou bien le futur choc entre les Tricolores et les Bleus prévus à l'automne. Et pour cause, les deux clubs les plus titrés de la Champions Cup se retrouvent enfin en finale.

Une affiche inédite dont le résultat est encore indécis. Bien malin celui qui pourrait prédire le score final ainsi que le nom du vainqueur. Et pour cause, si les derniers affrontements entre Irlandais et Toulousains ont lieu à Dublin, ce sommet du rugby européen se déroulera sur terrain neutre en Angleterre.

CHAMPIONS CUP. Cros, Dupont, Ntamack... Toulouse envoie la dream team pour être sur le toit de l'EuropeTout est donc possible. Et l'expérience du staff comme des joueurs ainsi que le talent de chacun seront déterminants pour aller la victoire. Du côté du Stade Toulousain, une grande partie des joueurs qui seront sur le pré étaient de la finale de 2021 remportée face au Stade Rochelais.

Ils ont pour la plupart l'habitude des matchs de très haut niveau. Que ce soit avec le Stade Toulousain ou avec le XV de France. C'est bien évidemment aussi le cas dans les rangs du Leinster où évoluent les trois-quarts de la sélection irlandaise.

Parmi les joueurs d'expérience de la province, on trouve un joueur qui sait particulièrement ce que représente de jouer une finale. Et pour cause, il en a connu sept dans sa carrière. Ce joueur à la longévité exceptionnelle, c'est Cian Healy.

CHAMPIONS CUP. Keenan de retour, Ringrose espéré : la compo probable du Leinster face à ToulouseA 36 ans, et près de 160 matchs avec le Leinster, il a non seulement joué sept finales de Champions Cup, mais il en a surtout remporté quatre ! Si d'aventure les Irlandais venaient à dominer les protégés d'Ugo Mola samedi sur le pré du Tottenham Hotspur Stadium, il deviendra le premier joueur de l'histoire à décrocher cinq titres.

Ce qui serait une sacrée performance pour le pilier international qui détient le record de matchs de Champions Cup (111). Pour l'heure, rien ne garantit qu'il sera sur la feuille de match face à Toulouse. Jusqu'ici, il a participé à six rencontres dans la compétition. Toutes comme remplaçant sans jamais perdre un match. Les Toulousains vont-ils gâcher la fête irlandaise samedi ?

RUGBY. Antoine Dupont marche sur la Champions Cup, et les chiffres ne mentent pas !