ÉDITO. Sans argent, peut-on encore exister dans le rugby amateur du Sud-Est ?

La monnaie y coulant tellement à flots en Régionale, en Fédérale 3 ou bien évidemment aux étages supérieurs, les clubs sans le sous peuvent-ils encore envisager quelque chose ?

C’est un sujet qui, à vrai dire, nous travaillait depuis un moment. À l’approche d’une nouvelle saison, les recruteurs bombent le torse, les présidents sortent le carnet de chèques et les effectifs se gorgent, qu’ils soient professionnels ou non. Car de nos jours, les mercatos spectaculaires ne sont plus réservés qu’aux élites, à l’image de celui du Stade Rochelais en 2022 ou de celui qui se profile pour l’UBB. Non, désormais, les clubs de Fédérale à ceux de Régionale 3 se gargarisent parfois très tôt de leur recrutement censé les faire rouler sur leur championnat la saison qui suit. Dernier exemple en tête évoqué sur notre site ? Celui de l’AS Monaco, qui verra six joueurs professionnels arriver sur le Rocher cet été pour lui donner, déjà, des airs de mastodonte de la poule 3 d’une Fédérale qu’il a seulement rejoint l’an dernier. Un article qui a d’ailleurs beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux notamment…

L'offre et la demande

Qu’on se le dise, dans le Sud-Est, pour parler du rugby amateur que l’on connaît viscéralement, l’argent coule à flot et est en train de gangrener le milieu. Car tous ceux qui n’ont pas les moyens de s’aligner resteront à quais, eux. On ne parle pas là d’un écart de niveau entre les formations ou les bassins, qui ont toujours existé. Mais plutôt d’un écart de porte-monnaie et de capacité d’influence qui donnent des écarts délirants d’effectif d’une équipe à l’autre au sein d’une même division. À ce sujet, le président d’un club de la région promu cette année, dont on taira le nom bien sûr, nous confiait au détour d’une discussion ceci : "ici, tu es obligé de rétribuer les joueurs pour avoir un groupe compétitif. J’ai appris que dans le Sud-Est, tout se paye…"

Et les chiffres plus globaux accentuent encore l’idée. On compte ainsi, au dernier recensement, environ 80 000 licenciés pour la première ligue hexagonale, et 59 000 en NA. Sur des territoires bien plus grands que celui de la Ligue sud, certes, mais aussi et surtout largement plus producteurs estampillés rugby, quoi. En rapetissant la carte, on s’aperçoit ainsi que sur les 6309km2 de la Haute-Garonne - le comité le plus représenté de France - s’agglutinent quelque 17 250 licenciés répartis dans 74 clubs. Quand d’Arles à Monaco et de Gap à Marseille en passant par Porto-Vecchio ou Lucciana, soit 40 000 km2 environ, on en rapporte tout juste autant (21 000 pour la Ligue Sud dont 17 000 joueurs, sur 120 clubs environ).

Ce qui donne, en PACA, des clubs prêts à payer des joueurs (et souvent assez grassement) pour les faire rejoindre leur équipe et dépasser les limites de vivier. De l'autre côté de la chaîne, les joueurs amateurs, qui cumulent travail la semaine et rugby le week-end, ne peuvent eux souvent pas se permettre de cracher sur quelques billets pour combler leurs fins de mois, sans même parler de mercenariat. Ce qui disrupte le marché, clairement. Et si l'argent s'est implanté depuis un moment maintenant, la tendance s'est fortement accentuée ces dernières années, notamment depuis le post-covid, dans la région, où dès la Régionale 1, certains "casquent", comme on dit ici.

En Fédérale 3, le marché s'envole

Prenons l’exemple de la poule 7 de Fédérale 3 - celle que l’on connaît le mieux - pour la saison à venir. Du côté de Cavaillon (désolé, c'est tombé sur vous), une dizaine de recrues a déjà été annoncée. Et pas n’importe lesquelles : alors qu’elle comportait déjà des garçons à la carrière ou à la formation assez impressionnante pour le niveau comme Vincent Muzzupapa (13 essais la saison passée) ou l’international fidjien Tevita Ravulo, de nouveaux facteurs X vont débarquer aux confins du 84. Et particulièrement, pour commencer, l’ancienne terreur de Provence Rugby Eroni Narumasa. Un 3/4 centre qui flirte avec les 110kg, notamment auteur de 9 essais lors de la saison 2018/2019 de ProD2. Seule interrogation ? Son état de forme. Mais, nul doute qu’à chaque fois qu’il s’énervera un peu, le joueur de 33 ans n’aura pas vraiment d’équivalents au milieu du terrain à ce niveau-là.

À ce compte-là et à moins que le Marseille Rugby Méditerranée ne s'inspire des "clubs traditionnels" à 90% de joueurs formés au club et pourtant qualifiés pour les phases finales du championnat de France 2022/2023 comme Navarrenx, Hasparren ou Mugron, on voit mal comment le promu de la région pourrait espérer jouer autre chose qu'un maintien fort inconfortable. Dans la mesure où il n'a ni Caucasien ni Îlien dans son groupe, ne propose pas le moindre sous et s'appuie presque exclusivement sur des joueurs formés le long de l'Huveaune. Mais une grinta d'enfer, nous soufflait-on encore pas plus tard que la semaine dernière...



