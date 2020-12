Eddie Jones, sélectionneur anglais et consultant japonais

Si le Japon sera dans la poule anglaise en 2023, le sélectionneur anglais Eddie Jones continuera de livrer ses conseils au club nippon des Suntory Sungoliath.

Eddie Jones est l'un des techniciens les plus reconnus de la planète rugby autant qu'un personnage qui fait grincer des dents, c'est bien connu. Avec un carrière d'entraîneur longue comme le bras, passée par la direction des Brumbies au début des années 2000, des piges en Europe et jusqu'à la sélection anglaise depuis 2016, l'Australien s'est bâti une solide réputation. Ce qui est moins su en revanche, c'est que depuis son arrivée à la tête du XV de la Rose, l'ancien sélectionneur du Japon continue d'officier en temps que consultant pour le club nippon des Suntory Sungoliath, pensionnaire de la Top League.

Et malgré le fait que le Japon ait été tiré dans la poule de l'Angleterre lors du Mondial 2023 en France, la fédération anglaise a déclaré qu'elle ne voyait pas de conflit d'intérêts entre eux relatifs aux activités parallèles de son sélectionneur. "Eddie a un accord de conseil avec Suntory depuis plus de 20 ans, a déclaré un porte-parole de la RFU. Nous en sommes conscients et à l'aise avec cela depuis qu'il nous a rejoint. (...) Il fournit des conseils pendant ses vacances et ce rôle n'est en aucun cas un conflit avec les priorités qui découlent de sa fonction avec l'équipe d'Angleterre." Il pourra donc continuer de proposer ses compétences des deux côtés du globe sans aucun problème. Un vrai aménagement de star.