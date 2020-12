Eddie Jones propose d'interdire les plaquages au-dessus des hanches à l'école de rugby

Afin d'apprendre jeune à plaquer bas et protéger les joueurs à l'avenir, Eddie Jones propose d'interdire les plaquages au-dessus des hanches jusqu'en U12.

Toujours dans la provocation, souvent à contre-courant, Eddie Jones s’était d’ailleurs adonné à quelques déclarations maladroites la semaine dernière concernant la santé des joueurs. Quelques jours après que la centaine d’anciens pro eut entamé un recours en justice à l’encontre de World Rugby et des fédérations anglaise et galloise, la pilule avait eu du mal à passer. Pour autant, le sélectionneur du XV de la Rose n’en reste pas moins un brillant technicien ainsi qu’un homme intelligent, capable d’être tout à fait rationnel s’il est bien luné.

Dans le contexte que l’on connaît, l’Australien de 60 ans a ainsi proposé d’obliger les jeunes garçons à apprendre à plaquer bas afin d’éviter au maximum les risques liés aux chocs à la tête lors des collisions porteur de balle - plaqueur. « Ce que je ferais, et nous en avons discuté dans l'un des comités de la Coupe du monde auxquels je faisais partie, ce serait d’obliger le plaquage sous les hanches pour les moins de 12 ans. Ainsi d’encourager les joueurs à apprendre la bonne technique de défense aux âges les plus formateurs », a déclaré Jones pour ITV News. Avant de développer : « plaquer bas a ses risques parce que vous devez mettre la tête dans la bonne position, mais plus nous encouragerons les jeunes joueurs à être bons pour plaquer bas, plus cela deviendra leur base de défense. Ainsi nous protégerons le porteur de balle autant que nous le pourrons, c’est donc la première chose à faire. »

Une proposition qui s’inscrit dans la lignée des mesures déjà prises en France depuis la saison dernière. Si une telle règle venait à passer, cela permettrait en effet de formater au mieux les adultes de demain à plaquer bas aussi souvent que possible. Et de protéger non seulement le porteur de balle, mais aussi le défenseur. Ne voyons nous pas chaque week-end des garçons s’assommer « tout seul » au seul titre d’une tête placée du mauvais côté ou plus généralement d’une mauvaise technique de plaquage ?

Conscient de la difficulté de changer fondamentalement l’essence-même du rugby senior, l’ancien sélectionneur du Japon salue la législation actuelle visant à la tolérance zéro lors des contacts avec la tête. « Je pense que cela a été bien arbitré et que nous devons garder cette piste afin de ne pas relâcher cette position dans ce domaine. » Eddie Jones, dont le jeu avec l’équipe d’Angleterre est basé sur une dimension physique très marquée, s’est même dit prêt à « changer sa manière de parler si cela était pertinent » au sujet de l’agressivité qu’il demande à ses joueurs, conscient que le message n’était pas le plus adéquat pour un sport qui cherche à se rendre plus sûr. Mais quelle mouche l’a piqué ?