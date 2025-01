Dupont, Ntamack et toute la clique : La composition probable du Stade Toulousain pour défier les Sharks d’Etzebeth

Ugo Mola et Toulouse devraient aligner une équipe très proche de celle qui avait disputé les 2 premières journées de Champions Cup pour le choc des chocs face aux Sharks.

C’est avec toute son armada que le Stade Toulousain s’est envolé ce dimanche soir de la France vers l’Afrique du Sud. Arrivés lundi matin, les Hauts-Garonnais auront donc 5 jours au total pour récupérer de leur long voyage et s’acclimater à l’Est sud-africain, et ses 25 degrés de moyenne actuellement.

Reste que des 23 joueurs apparus à La Rochelle samedi soir dernier, il ne devrait donc en rester qu’une petite poignée à figurer ce week-end face aux Sharks. Une équipe gonflée de Springboks parmi lesquels Esterhuizen, Mapimpi, Williams, Kolisi, Fassi and last but not least, Eben Etzebeth.

Capuozzo, Jelonch et Marchand, sur le banc à Deflandre, prétendent donc à une place dans les 23 ce samedi à 16h15. Ailleurs, capitaine Dupont sera de retour et associé à son acolyte Romain Ntamack.

Absent depuis octobre, quand reverra-t-on Antoine Dupont sur les pelouses du Top 14 ?

Naturellement, les Flament, Meafou, Willis, Roumat, Ahki, Ramos et consorts, au repos le week-end dernier, devraient être titulaires également. Même si dans le triangle arrière et au centre, comme chaque week-end, les places sont chères.

Ainsi, difficile à dire qui de Kinghorn, Mallia, Capuozzo ou Lebel sera écarté de la feuille de match au dernier moment, tant le groupe toulousain tourne chaque week-end. Mais une chose est sure : il n’y aura pas de place pour tout le monde.

VIDEO. L’action ouf de 60 mètres de la flèche Nelson Épée qui a failli donner la victoire à Toulouse sur La Rochelle

Une équipe sensiblement proche de celle qui avait défié les Sharks en avril 2023 à Toulouse, donc, puisque seuls 2 à 3 changements, la plupart pour blessure, sont attendus. Avec le même résultat à la fin ?