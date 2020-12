Disparition d'Eric Platel, créateur du ''Dimanche à 15 heures''

Eric Platel est décédé ce mercredi 25 novembre, mais cet octogénaire nous a laissé l'une des plus belles chanson du rugby française.

Sa chanson a été reprise par de nombreuses générations de rugbymen à travers la France entière, et à tous les niveaux. Eric Platel a créé "Le Dimanche à 15 heures" en 1977 à l'occasion d'une rencontre dominicale. Il nous a malheureusement quitté ce mercredi 25 novembre à l'âge de 86 ans.

Originaire de Sens en Bourgogne-Franche-Comté, Eric est un ancien joueur et ancien éducateur de rugby. Il est notamment passé par le Rugby Club de Vincennes, qu'il estimait être "le plus beau club de rugby de la région parisienne parce qu'il y a toujours eu des éducateurs de bons niveaux et une flopée de gosse". Il a écrit cette chanson "nostalgique, sur le temps qui passe et sur le fait qu'un jour on raccroche les crampons". Rencontres à XV et Jean Abeilhou sont allés à sa rencontre il y a quelques années. Le parolier se remémorait alors ses rencontres comme avec Spanghero et comment est né son succès.

Un dimanche matin, je rencontre un dirigeant de l'équipe senior, l'entraîneur, qui me dit "cette après-midi on a un match de challenge je sais pas si on sera complet". Et moi, je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai dit "si je viens, tu me fais jouer ?". Il m'a dit amène ton sac. J'ai amené mon sac. Et finalement je n'ai pas joué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai été dans ma tanière pour écrire le dimanche à 15 heures.